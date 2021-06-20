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    網購陷井多 苗栗縣詐騙案比去年同期飆漲近5成

    武漢肺炎疫情嚴峻，民眾待業在家上網求職，易誤觸求職陷阱，苗栗警方製作文宣提醒民眾注意。（記者張勳騰翻攝）

    武漢肺炎疫情嚴峻，民眾待業在家上網求職，易誤觸求職陷阱，苗栗警方製作文宣提醒民眾注意。（記者張勳騰翻攝）

    2021/06/20 09:57

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，進入防疫三級警戒，據苗栗縣警察局統計，這段期間比起去年同期，刑案發生數降低，但受理的詐欺案件數為158件，較去年同期107件，增加51件，漲幅達到47%；警方研判，係因實施三級警戒，民眾外出活動減少，上網購物頻率增加，易使詐騙集團以「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」等手法對消費者進行詐騙。

    其中，竹南警分局竹南派出所接獲台北富邦銀行通報稱疑似有民眾遭詐騙，經員警到場了解為民眾在交友軟體上認識異性網友，該網友以指導投資賺錢為由，透過話術引導該民匯錢至指定帳戶，經行員驚覺有異通報，成功阻止此一典型「假交友投資詐財」的詐騙 。

    苗栗縣警局於防疫三級警戒期間自5月19日起至6月15日止，統計苗栗縣各式刑案受理數334件、破獲數316件；與去年同期受理數365件、破獲數349件相較，受理數減少31件（減8.49％），破獲率高達95％，其中住宅竊盜去年同期12件，本期僅發生3件且均已破獲。

    苗栗縣警局因而針對高風險被害族群，強化網絡社群宣導作為，主動協請縣內各類「在地性」臉書社團刊載反詐騙案例及文宣，也結合店家網路平臺加強學生、購物族群正確反詐觀念，另持續與銀行聯繫，對於消費者異常提領主動關懷提問。

    苗栗縣警局也呼籲疫情嚴峻下，民眾待業在家上網求職，容易受高報酬條件吸引，誤觸求職陷阱，應徵工作時應審視公司屬性，切勿相信「免經驗、高報酬」，把握「求職要切記 存摺不要寄」原則；標榜「穩賺不賠 保證獲利」的投資廣告，一定是詐騙！接獲不明電話時請冷靜查證，可撥打165、110專線諮詢，避免受騙上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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