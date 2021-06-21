租屋私設電纜竊電專供挖礦 判賠台電逾千萬

呂姓包租婆將北市2間房屋出租給楊姓男子，卻被他自房屋外牆偷接電纜專供挖礦機使用，經台電拉獲檢舉後將楊男查獲。（資料照）

2021/06/21 13:44

〔記者楊國文／台北報導〕呂姓包租婆將北市2間房屋出租給楊姓男子，卻被他自房屋外牆偷接電纜專供挖礦機使用，經台電拉獲檢舉後將楊男查獲，高等法院今判決楊男需賠償台電遭竊電損失1048萬多元。

台電公司主張，呂姓婦人於前年1月起，分別將北市中山北路、新民街房屋出租給楊姓男子，但楊男為挖掘比特幣及萊特幣，在中山北路房屋外牆邊私設電纜3條，直接從台電公司的外線私接至中山北路房屋專供挖礦機68台及大型散熱風扇3台使用。

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不僅於此，楊男亦於新民街房屋外牆邊私設電纜3條，從台電公司外線私接至新民街房屋專供挖礦機63台及大盤散熱風扇2台使用，均已構成竊電行為，台電接獲檢舉後前往查獲。

台電指出，因本案中山北路、新民街房屋的用電設備容量分別為116瓩、106瓩，依電業法第56條規定，計算電費期間應自查獲時起回溯1年，並以24小時、臨時用電電價每度平均4.07元之1.6倍計算，總電費為1266萬4017元，因此請求法院判決呂婦和楊男應連帶賠償該竊電不法所得1266萬4,017元。

楊男庭訊辯稱，他自從2019年9月1日才裝設挖礦機及大型散熱風扇，直到同年10月23日被查獲為止僅53天，台電若要求償，頂多只能對他求償53天的電費，而且他因竊電所獲得的實際利益為比特幣1顆、萊特幣40顆，而比特幣1顆22萬8243元、萊特幣1顆1510元，價值總計28萬8,643元，因此台電求償金額過高。

呂婦指稱，她將兩間房屋出租給楊男，不知道楊男有竊電行為，且楊男遭查獲竊電後，她立即終止租約，她和此事無關。

高等法院認為，楊男竊電事證明確，且其竊電行為自2018年7月就開始，一直到楊男於2019年10月23日被查獲後，竟仍 繼續相關竊電行為鄉雨一直到2020年2月11日再被查獲為止，計算後，判楊男應賠償台電公司1048萬多元，至於呂婦部份，因楊男竊電行為與呂婦無關，判決不必賠償。全案還可上訴。

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