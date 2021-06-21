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    男友等她下班卻聞到胸部「口水味」 按摩女告客人下藥性侵獲補償

    按摩女向台北地檢署申請犯罪被害人補償，獲准補償20萬9300元。（情境照）

    按摩女向台北地檢署申請犯罪被害人補償，獲准補償20萬9300元。（情境照）

    2021/06/21 12:45

    〔記者錢利忠／台北報導〕張姓男子開車載按摩女出遊，在威士忌酒中下藥迷昏她後，趁機在車內舔吸她的胸部甚至性侵，直到按摩女被張男攙扶回按摩會館，她男友見她衣衫不整且意識昏沉，靠近一聞還發現她的胸部竟有「口水味」，氣得報警逮捕張男，張男一審被台北地院依加重強制性交罪判刑7年半，按摩女向台北地檢署申請犯罪被害人補償，獲准補償20萬9300元。

    按摩女申請犯罪被害人補償金時，以她在性侵案發生後有長達3個月無法工作為由，換算她的月薪約8萬多元，為此請求北檢代償她3個月薪水，外加40萬元的精神慰撫金，合計64萬元；北檢審查後則同意補償她的勞動力減損損害6萬9300元、精神慰撫金14萬元，合計補償20萬9300元。

    2019年2月21日晚上8點多，按摩女接受張姓常客邀約出遊，被張男開車載到北市某停車場休息，並在車內與張男玩遊戲、喝酒助興，張男之後短暫離開去買威士忌，卻暗中在酒內下藥迷昏她，之後趁她不省人事之際性侵得逞。

    當天晚上，按摩女的男友到按摩會館接她下班，卻遲遲等不到人，這才知道她與張男外出，直到當晚10點多，張男搭計程車護送按摩女回會館，不過她下車時已意識不清，她男友見她衣衫不整，直覺她可能被下藥，靠近一聞竟聞到她的胸部上有口水乾掉的刺鼻味道，立即報案並約張男出來談判。

    一審認定張男涉嫌下藥性侵按摩女，去年底判他7年6月徒刑；此外，女方另對張男提出民事求償，關於刑、民事訴訟部分，仍由法院審理中。

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