群聚打牌遇警躲陽台 花蓮警函報5人裁罰

花蓮群聚打牌遇警躲陽台，吉安警分局函報縣府5人裁罰。（吉安警分局提供）

2021/06/20 13:51

［記者王錦義／花蓮報導］花蓮縣吉安警分局昨接獲民眾報案指出吉安鄉福興村有民眾聚集打麻將，經巡邏員警前往在屋主同意下入室查看雖有牌桌但沒人，不過警方眼尖發現陽台外面有人影，喝令出來果然陸續發現其他躲藏的牌友，非家人卻4女1男共處一室已明顯違反三級警戒室內不得社交活動群聚的相關規定，員警當場予以取締，並直接函報花蓮縣衛生局裁罰。

吉安警分局指出，19日下午吉安派出所接獲檢舉在福興村一處民宅內有打牌情事，經線上巡邏員警趕赴遇到一位年約60歲的女屋主，一開始屋主表示沒有人在玩牌，並主動帶著員警上2樓查看，突然警方在2樓房內看到一桌麻將以及喝到一半的冰啤酒，緊接著在陽台、廁所等處陸續發現在場牌友，此時屋主見東窗事發只好坦承一切，連同屋主共有4女1男共處一室，皆為左右鄰居並非家人，現場雖未發現有賭資現金，警方將5人直接函報縣府裁罰。

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中央流行疫情指揮中心在5月19日宣布全國升至第3級疫情警戒，因疫情嚴峻，警戒延長至6月28日，為避免擴散效應禁止室內5人以上、室外10人以上社交活動聚會，警方說，之前有多名案例是在打牌、群聚烤肉之類的社交活動後確診，如今「齊心防疫」已成為全民共識，但仍有少數心存僥倖者不聽勸阻，警方呼籲民眾及業者務必遵守政府的防疫規定。

吉安警分局強調，依據傳染病防治法第37條的規定，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要管制特定場所之出入及容納人數，如拒絕、規避或妨礙主管機關對於特定場所的管制措施，一經警察機關查獲不再勸導，直接函報裁罰，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，民眾千萬不可輕視，以免荷包大失血。

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花蓮群聚打牌遇警躲陽台，吉安警分局函報縣府5人裁罰。（吉安警分局提供）

花蓮群聚打牌遇警躲陽台，吉安警分局函報縣府5人裁罰。（吉安警分局提供）

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