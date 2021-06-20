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    首頁　>　社會

    躲在停業酒吧打麻將 6男女接60萬罰單

    停業酒吧傳出嬉鬧聲引起注意，店內監視器也將老闆和友人的群聚內容全都錄。（記者陳恩惠翻攝）

    停業酒吧傳出嬉鬧聲引起注意，店內監視器也將老闆和友人的群聚內容全都錄。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/06/20 11:18

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕千萬別以為關門就沒事！全國實施第三級防疫警戒，娛樂、休閒的店家配合關門停業，桃園市有停業酒吧的業者不甘寂寞，索性將場地提供給友人小聚，沒想到6名男女進行方城之戰的聲響過大，引起周邊民眾注意，桃園警分局武陵派出所員警據報前往稽查，其中3男女躲廚房仍遭揪出，警方事後調閱店內監視器，發現6人群聚打牌過程全都錄，現場依傳染病防治法製作稽查紀錄表外，並開出至少60萬元罰單。

    桃園分局表示，昨天深夜11點50分許，武陵所接獲民眾報案，指稱中華路上2樓一處停業的酒吧，晚間有不少男女進進出出，還有嬉鬧的聲響，似乎有偷偷地違規營業；員警立即前往稽查，發現這處位於2樓的酒吧有6名打扮新潮的年輕男女群聚打麻將，聽到警方上門，立刻有1女2男匆忙跑進後方廚房躲藏，不過仍被警方揪出，警方事後調閱店內監視影帶，發現女子原先躲進麻將桌後方的包廂，見2男往後跑又跟著跑。

    陳姓負責人供稱，酒吧配合防疫老早在5月15日起開始停業，要不是王姓友人提議，乾脆趁店內空檔時，找幾個好朋友一起打個麻將小聚一下，才會約到店內開戰；警方說明，依據中央規定室內5人以上群聚就是違反防疫規定，除在場的每人罰6萬元外，主揪者則是重罰30萬元，當場製作紀錄表移請市府衛生局裁處。

    警方呼籲防疫期間業者應配合政府政策，勿有違規營業或店內群聚等行為，如此不但可能危害自身及他人身體健康，更可能成為防疫破口、疫病溫床，警方將持續加強稽查勤務，絕不容許違規、違法情事發生。

    桃園市警察局昨天出動131名警力，在全市稽查43處室內5人以上、室外10人以上的群聚活動，共查獲1件6人違規。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市警察局昨天出動131名警力，在全市稽查43處室內5人以上、室外10人以上的群聚活動，共查獲1件6人違規。（記者陳恩惠翻攝）

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