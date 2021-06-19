不要讓「嘉玲」不開心！彰化又見PUB有5人群聚打麻將

彰化縣警方在彰化市的酒吧樓上查獲5人群聚打麻將。（記者劉曉欣翻攝）

2021/06/19 12:03

［記者劉曉欣／彰化報導］才3天「加零」就自主放鬆？彰化縣連續3天武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增個案都是「加零」，有民眾馬上心情放鬆，揪團在PUB群聚打麻將，警方獲報當場查獲5人，還都不戴口罩，每人裁罰「低消」就是6萬，5人群聚打麻將的代價就是開罰30萬元！

彰化警分局表示，彰化市民族路派出所昨晚接獲民眾通報有群聚打麻將事件，員警前往陳稜路一間3樓酒吧內，當場發現屋內人數共有5人，年紀介於27到32歲之間，依違反傳染病防治法函送縣府權責機關裁罰，每人最少罰6萬元。

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警方指出，PUB張姓老闆供稱，他揪4位朋友來打麻將，不知道這樣也不行，辯稱以為禁止室內5人以上規定，是沒有把屋主算在裡頭，警方認為這根本就是瞎扯，完全無視禁令。

警方強調，民眾不要以身試法，也不要跟錢過不去，一被查到就是6萬「低消」罰款，因為警方日前在花壇鄉查獲直播群聚打麻將案件，縣府的裁罰書已寄出，參與直播群聚打麻將的每個人，都被裁罰新臺幣6萬元 ，現場5個人總共被裁罰30萬元，不只是真的會罰錢，全民也都化身防疫小尖兵，只要發現民宅有群聚就會直接打110報案，共同為防疫盡一己之力。

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