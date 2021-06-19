為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不要讓「嘉玲」不開心！彰化又見PUB有5人群聚打麻將

    彰化縣警方在彰化市的酒吧樓上查獲5人群聚打麻將。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化縣警方在彰化市的酒吧樓上查獲5人群聚打麻將。（記者劉曉欣翻攝）

    2021/06/19 12:03

    ［記者劉曉欣／彰化報導］才3天「加零」就自主放鬆？彰化縣連續3天武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增個案都是「加零」，有民眾馬上心情放鬆，揪團在PUB群聚打麻將，警方獲報當場查獲5人，還都不戴口罩，每人裁罰「低消」就是6萬，5人群聚打麻將的代價就是開罰30萬元！

    彰化警分局表示，彰化市民族路派出所昨晚接獲民眾通報有群聚打麻將事件，員警前往陳稜路一間3樓酒吧內，當場發現屋內人數共有5人，年紀介於27到32歲之間，依違反傳染病防治法函送縣府權責機關裁罰，每人最少罰6萬元。

    警方指出，PUB張姓老闆供稱，他揪4位朋友來打麻將，不知道這樣也不行，辯稱以為禁止室內5人以上規定，是沒有把屋主算在裡頭，警方認為這根本就是瞎扯，完全無視禁令。

    警方強調，民眾不要以身試法，也不要跟錢過不去，一被查到就是6萬「低消」罰款，因為警方日前在花壇鄉查獲直播群聚打麻將案件，縣府的裁罰書已寄出，參與直播群聚打麻將的每個人，都被裁罰新臺幣6萬元 ，現場5個人總共被裁罰30萬元，不只是真的會罰錢，全民也都化身防疫小尖兵，只要發現民宅有群聚就會直接打110報案，共同為防疫盡一己之力。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男揪3牌咖群聚打麻將還未戴口罩 高市警突擊查獲舉報衞生局開罰
    2021/06/10 17:39

    男揪3牌咖群聚打麻將還未戴口罩 高市警突擊查獲舉報衞生局開罰
    群聚打麻將輸的請吃烤雞 6人被舉報恐噴36萬GG了
    2021/06/08 13:10

    群聚打麻將輸的請吃烤雞 6人被舉報恐噴36萬GG了

    人工智慧時代 創造干邑的感官藝術
    講不聽！高雄男半夜睡不著 揪6友人「戴口罩聊天」被送辦
    2021/06/05 11:56

    講不聽！高雄男半夜睡不著 揪6友人「戴口罩聊天」被送辦
    在家防疫相揪打麻將 竹縣警方查獲3起違規群聚函送法辦
    2021/06/05 11:25

    在家防疫相揪打麻將 竹縣警方查獲3起違規群聚函送法辦

    掌握防疫新收益機會
    裝傻還是白目？ 中市酒吧、餐館各5人群聚辯「符合防疫規定」
    2021/06/03 13:29

    裝傻還是白目？ 中市酒吧、餐館各5人群聚辯「符合防疫規定」
    社會今日熱門
    潤寅董娘詐貸470多億 逃亡前又借2千萬不還
    2021/06/18 14:01

    潤寅董娘詐貸470多億 逃亡前又借2千萬不還

    嘉義縣首例施打疫苗猝死案 安養中心85歲婦人昨打疫苗今早猝死
    2021/06/18 13:50

    嘉義縣首例施打疫苗猝死案 安養中心85歲婦人昨打疫苗今早猝死

    男帶武士刀進車站被送辦 未開封、沒揮舞獲不起訴
    2021/06/18 14:04

    男帶武士刀進車站被送辦 未開封、沒揮舞獲不起訴

    七美女子散步突遭蛇吻 緊急出動直升機送澎湖本島就醫
    2021/06/18 14:20

    七美女子散步突遭蛇吻 緊急出動直升機送澎湖本島就醫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播