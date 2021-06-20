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    澎湖宮廟前18人群聚 警對空鳴槍帶回偵辦

    警方出動快打部隊，前往鐵線清水宮控制場面。（馬公警分局提供）

    警方出動快打部隊，前往鐵線清水宮控制場面。（馬公警分局提供）

    2021/06/20 10:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國進入三級警戒，嚴禁群聚，19日晚間馬公市鐵線里清水宮前廣場，卻出現大批車輛聚集，引發民眾側目，並報警處理，但首批前往現場處理員警僅有3人，無法控制場面，警方被迫對空鳴槍示警，並出動快打部隊將18人統統帶回偵辦。

    馬公警分局調查指出，19日晚間8時30分接獲勤指中心通報，指稱鐵線里清水宮前有多名民眾及車輛聚集，相約談判感情及財務糾紛，鎖港派出所派員前往現場處理，到達現場發現約有8-10部自小客車人數眾多，且廟旁尚有另一批人聚集，警方到場後多部自小客車隨即加速離去。

    處理員警要求在場人等原地蹲下清查身分，5分鐘後由林姓民眾駕駛已駛離現場自小客車折返，當警方要求其下車接受盤查時，林拒不配合且於現場叫囂咆嘯，現場人群隨即有人起哄，員警見現場情況即將失控，隨即舉槍對空鳴一槍，大聲喝令所有人蹲下，並依警察職權行使法相關規定上銬保護管束，始得以控制現場，並通報請求警力支援。

    馬公警分局勤指中心立即啟動快打警力，包括現場制服警力9人、偵查隊9人，共計18人，等待支援警力到達後逐一清查身分，並經車主自願同意帶同警方檢視現場車輛，在車內查獲球棒、西瓜刀等證物。外界質疑警方未受攻擊或群眾有手持武器情形用槍時機，警方表示，全案符合符合「警械使用條例」及「警察人員使用槍械規範」要件與原則。全案依社維法妨害秩序偵辦移送。並依違反傳染病防治法規定報請衛生局裁處。

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    外界質疑警方對空鳴槍時機，馬公警分局表示一切合乎規定。（馬公警分局提供）

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