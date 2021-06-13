三級警戒違反防疫 嘉縣開罰347萬、嘉市舉發307件

嘉義縣府查獲民眾違反疫情警戒規定。（記者林宜樟翻攝）

2021/06/13 11:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在台灣本土升溫，全國三級警戒後，嘉義縣、市府強力稽查違反傳染病防治法規定案件，要求民眾落實防疫措施，避免疫情擴散；嘉義縣府目前已裁罰72件，裁罰金額總計達347萬7000元，嘉義市府舉發307件，裁罰金額尚在行政程序中。

嘉義縣警方協助查察民眾未配戴口罩、聚集及餐廳內用及營業，經勸導不聽，依違反傳染病防治法，從5月19日到目前已舉發70件，其中未戴口罩37人，裁罰金額52萬6000元，違反聚集規定28人，裁罰金額123萬6000元，營業場所4人，裁罰金額120萬元，餐廳內用1人，裁罰金額1萬5000元，未如實交代足跡1人裁罰30萬元，居家隔離外出1人，裁罰20萬元，總計裁罰347萬7000元。

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嘉義市部分，開單告發取締應停業而未停業有9家（養生館2家、夾娃娃機店5家、歌友會1家、酒吧1家），民眾未戴口罩295件，民眾違反「室內5人以上、室外10人以上之聚會」3件（包括打麻將2件、聚眾鬥毆1件），相關裁罰金額等尚在行政程序中。

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