群聚唱歌！男子找酒女唱5首歌 6人要價36萬元

永靖一卡拉ok店，疫情期間疑「關門」營業。（記者顏宏駿翻攝）

2021/06/13 13:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣永靖鄉一處卡拉OK店昨天被人檢舉有人群聚唱歌，警方前來埋伏蒐證後入內稽查，發現這間卡拉OＫ店內6名男女無視疫情緊急，仍在店內飲宴、唱歌，全數帶回警局偵訊，全案今天送衛生局裁罰，6人最少需付36萬元罰金，負責人在防疫期間開門接客，得付出慘痛的代價。

這間位於永靖鄉郊區的卡拉OK店在三級警戒發佈後已經停業，但近日又傳出歌聲，被經過的民眾發現提出檢舉。

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警方昨天守候多時，入內稽查，發現67歲的蘇姓男客前來消費，由現年42歲的宋姓女陪侍陪酒，桌上有一瓶高梁酒和多樣小菜。

2人被突然現身的員警嚇傻，急忙找口罩戴上，蘇男說「來這裡找朋友聊天」，但警方從店裡監視器發現，店內在疫情期間可能還私下營業，該時段除蘇男、宋女外，還有負責人等4人在場，已違反聚群規定，全案6人送衛生局裁罰。

警方表示，鑒於彰化「麻將咖」群聚造成多人確診仍在延燒，在此呼籲民眾除應減少非必要外出及活動，切勿有違規群聚情形發生，疫情嚴峻期間，也請民眾自我克制，遵守防疫規定，以避免造成破口。

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