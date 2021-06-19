6/19 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/06/19 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月19日）開獎的第110000146期今彩539、第110000146期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000146期雙贏彩中獎號碼為「01、05、06、07、15、16、17、18、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共146注中獎，每注可得500元；肆獎共1658注中獎，每注可得100元。

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第110000146期今彩539中獎號碼為「01、12、33、36、39」，頭獎摃龜；貳獎共168注中獎，每注可得2萬元；參獎共5525注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1918注中獎，每注可得50元。

第110000146期39樂合彩中獎號碼為「01、12、33、36、39」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共279注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7227注中獎，每注可得1125元。

第110000146期3星彩中獎號碼為「130」，正彩共78注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000146期4星彩中獎號碼為「6521」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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