人妻愛吃「外食」胃口大 老公死心離婚求償

妻子桃花、小王不斷，夫心死對簿公堂求償。（記者鄭淑婷攝）

2021/06/19 16:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市林姓男子於2018年發現妻子外遇同事，雖要「小王」簽立切結書斬情根，但妻子桃花不斷、頻與男姓友人出遊，林男選擇離婚結束8年婚姻，豈料離婚才短短2天，前妻就訂製與另名男同事的客製化仿真人鑰匙圈，懷疑前妻早與他暗通款曲，怒對前妻提告求償獲賠10萬元。

林男與妻子婚後育有3子，2018年11月無意間發現妻子與劉姓同事有染，臉書訊息有大量曖昧、鹹濕對話，林男控訴，2人對話極其露骨、充滿性暗示，視婚姻為無物，他主動找劉男到律師事務所談判並簽立切結書，要求劉男不得再與妻子往來。

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林男控訴，即使姦情被抓包，妻子仍不思悔改，一再與其他男性友人頻繁出遊，2人的婚姻早已難圓，去年8月5日簽字離婚，離婚不過短短2天，他就發現前妻下訂與另名「小王」的客製化仿真人鑰匙圈，懷疑2人離婚前就已過從甚密，心寒向前妻提告求償。

林男前妻反駁所有指控說，劉男所簽的切結書，是在不得已下被迫簽立，鑰匙圈更無法回推她與人在離婚前就有不當往來。

法官傳喚律師事務所人員作證，證明劉男簽立切結書時並無遭脅迫，2人行為確實已侵害配偶權，至於鑰匙圈僅有訂購證明，難認林男前妻與人在離婚前已有交往，審結判處她須賠償前夫10萬元。

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