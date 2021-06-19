大甲警友辦事處 捐 「新消毒神器」及「辦公設備」挺基層

大甲警友辦事處捐贈「新消毒神器」及「辦公設備」 為警加油打氣。（記者張軒哲攝）

2021/06/19 13:58

〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，第一線警務人員為了執行防疫任務，常與居家檢疫或居家隔離的民眾有密切接觸，本身也暴露在高風險的環境之中，根據警政署先前的統計，全國染疫警察數已達51人。台中市大台中警察之友會大甲辦事處主任陳勝堅代表全體警友，今日至大甲警分局捐贈新消毒神器「紫外線納米噴霧槍」22組及辦公設備「折合椅」100張，以實際行動支持第一線基層員警。

陳勝堅表示，警察工作箇中辛勞與辛酸，一般民眾很難體會，員警除了投入治安維護及交通疏導勤務外；近期又因疫情持續蔓延，戰守防疫最前線，勤務雖繁重，但防疫裝備不可少，提供新型防疫小物「紫外線納米噴霧槍」可大容量噴霧，裝入酒精後加上藍光雙重消毒，還能遠距射程，讓員警無論是出勤應勤裝備或辦公室較難被消毒的角落，也能迅速又大面積的清潔，得到更安全的保障。此外大甲警分局5樓禮堂辦公設備椅子也已相當老舊，代表警友會損贈100張全數更新。

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大甲警分局分局長李建興說，感謝警友辦事處一直以來對分局的支持、協助與關懷。大甲警分局亦貫徹執行政府相關防疫政策，站在第一線共同參與防疫作戰，也再次呼籲請民眾務必配合做好各項防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域。

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