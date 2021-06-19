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    首頁　>　社會

    感情糾紛積怨20多年！男子開車尾隨撞死人後輕生

    鄭男遭撞的車禍現場。（記者蔡昀容翻攝）

    鄭男遭撞的車禍現場。（記者蔡昀容翻攝）

    2021/06/19 10:01

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉昨天早上發生命案，69歲王男埋伏尾隨63歲鄭男，開車撞死鄭男肇逃，警方下午在紅柴林產業道路附近樹林，發現王男輕生死亡，行兇動機、輕生原因仍有待釐清。據悉，王男20多年前，疑因懷疑老婆與鄭男有染，持槍槍擊鄭男。

    18日上午近8點，三星鄉中山路3段發生車禍，王男先在附近埋伏，看到63歲鄭姓騎士後尾隨跟上，並從後方追撞，鄭男送醫不治，王男失去蹤影；現場有23公尺刮地痕，沒有煞車跡象。

    警方地毯式搜索，調閱監視器，鎖定王嫌作案車輛。當天下午3時多，三星所長林中弘、偵查隊長蔡翔閔率員在三星鄉分頭尋找，在紅柴林產業道路旁找到王嫌車輛，在車輛旁樹叢發現輕生死亡的王嫌。全案報請宜蘭地方檢察署偵辦。

    據了解，王嫌懷疑老婆與鄭男有染，早有嫌隙，20多年前，王嫌與鄭男有傷害糾紛，後來王又持槍打鄭男，並因此入獄多年。

    林中弘昨天才剛到三星分局報到，與其他三星員警抽絲剝繭，7小時內破案。

    三星警分局呼籲，暴力不能解決問題，對於任何暴力事件或違法行為。警方呼籲，民眾如發現任何危害治安不法情事，可透過110向警方尋求協助或報案。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    鄭男遭撞的車禍現場。（記者蔡昀容翻攝）

    鄭男遭撞的車禍現場。（記者蔡昀容翻攝）

    王男開車尾隨鄭男。（記者蔡昀容翻攝）

    王男開車尾隨鄭男。（記者蔡昀容翻攝）

    王男車輛遺留在現場。（記者蔡昀容翻攝）

    王男車輛遺留在現場。（記者蔡昀容翻攝）

    王男車輛遺留在現場。（記者蔡昀容翻攝）

    王男車輛遺留在現場。（記者蔡昀容翻攝）

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