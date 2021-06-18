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    武肺司法特別條例三讀通過 6大重點看這裡

    司法院說明武肺司法特別條例6大重點。（記者吳政峰攝）

    司法院說明武肺司法特別條例6大重點。（記者吳政峰攝）

    2021/06/18 23:37

    〔記者吳政峰／台北報導〕立法院18日三讀通過「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」」，賦予法院遠端視訊開庭的法源依據，在特別條例施行期間，刑事案件被告不再需要硬性到庭應訊，打破了「刑事訴訟法」的規定，若總統公布施行後仍維持疫情三級警戒，經司法院核定，即可適用。司法院特別整理出條例六大重點。

    首先，為避免感染，鬆綁「法院組織法」等法律關於開庭席位、旁聽、服制、轄區外開庭及宣示裁判等規定，得採取特別應變處置或措施。法院亦可於轄區外指定之處所臨時開庭，並可以科技設備宣示裁判。

    其次，刑事訴訟及少年事件審理程序，增加得採遠距視訊開庭的選項，讓案件在疫情之下可以順利進展。但遠距視訊開庭，應得受訊問被告、犯罪嫌疑人、少年及其法定代理人或現在保護少年之人的同意，並徵詢辯護人、被害人等訴訟關係人的意見。

    第三，為避免感染風險，除現行規定已得採取科技設備傳送之文書外，特別條例增列除裁判書以外之刑事訴訟文書、有關羈押之押票、處分或裁定，亦得以科技設備傳送的規定；檢察官偵查程序準用；民事、家事訴訟或法官職務案件亦然。

    第四，考量刑事訴訟法筆錄，或因疫情期間而有難以當場製作的情形，明定得依當場之錄音事後補行製作。

    第五、法院經考量個案情形、可行處置或措施，並徵詢當事人、辯護人及輔佐人之意見後，仍認為審判有重大困難者，得停止審判；於原因消滅，即應繼續審判；此規定於少年事件準用之；檢察官亦得準用前開規定停止偵查。

    最後，特別條例自公布日施行，至2023年6月30日止。屆滿前得經立法院同意延長之。

    司法院強調，特別條例的規定，必須符合「疫情嚴重期間」、「中央主管機關依傳染病防治法實施相關防疫措施」、「影響司法程序有效進行」、「司法院審酌必要性並會同行政院核定施行期間及地區」等要件，才可適用。

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