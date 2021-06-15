武肺三級警戒視訊開庭 司法院：不開放線上直播

司法院表示，目前視訊開庭不開放線上直播。（記者吳政峰攝）

2021/06/15 13:19

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全國疫情三級警戒至28日，司法院日前雖然宣布全國各級法院同步暫緩開庭，但也強調，若法官認為有例外開庭的必要，得採適當措施。司法院15日再指出，民眾想旁聽開庭的話，目前不開放線上直播，但仍可親自到法院旁聽。

司法院發言人張永宏表示，法庭公開原則是確保公正審判的重要方式之一，「法院組織法」第86條明文規定：訴訟之辯論及裁判之宣示，除不公開之案件外，應公開法庭為之，故三級警戒期間，除依法不公開審理的案件外，不論是否採行遠距視訊開庭，法庭仍然公開，民眾仍可進入旁聽。

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但張永宏強調，「法院組織法」第90條第3項前段另規定：「在庭之人非經審判長許可，不得自行錄音、錄影。」為了避免線上違法錄音錄影，損及當事人及關係人肖像權、隱私權之危險，故目前不採取線上直播或遠距視訊旁聽。

張永宏指出，三級警戒期間，司法院所屬各級法院已逐步進行遠距視訊開庭，當事人及關係人可以藉由遠距視訊設備，在家中、事務所、其他機關或法院內的延伸法庭參與審理。除依法不公開審理的案件外，不論是否採行遠距視訊開庭，法庭仍然公開，民眾若有法庭旁聽需求，可前往法院旁聽。

張永宏呼籲，欲到院旁聽的民眾，盡量事前與法院聯絡，以確定案件開庭與否，及方便法院進行防疫規劃；並請落實實聯制登記、全程佩戴口罩、勿交談飲食、保持社交安全距離，以及遵守法院的導引安排，共同維護健康。

除了刑事案件與少年事件的被告需要直接審理以外，目前其他身分的法庭角色（證人、鑑定人等），法官均可透過視訊審理，避免面對面的直接審理增加染疫風險；另外，民事與行政訴訟案件，則因相關的訴訟法無要求直接審理的規定，故均可採線上視訊開庭審問。

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