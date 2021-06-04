法院即將視訊開庭 採3種模式防範武肺

司法院已研擬完成「法院辦理遠距視訊開庭參考手冊1.0」。（記者吳政峰攝）

2021/06/04 20:59

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全國三級警戒，司法院已責令全國法院暫緩開庭，但若法院長期無法開庭審理案件，恐將影響人民訴訟權益，司法院發言人張永宏4日指出，為兼顧防疫需求與司法權正常運作，決定參考國外法院疫情期間的方式及經驗，啟動遠距開庭，共有3種模式供運作。

張永宏表示，司法院已研擬完成「法院辦理遠距視訊開庭參考手冊1.0」，提供遠距視訊開庭的運作模式、應注意事項與秩序維持等事項的參考，以保障人民迅速受審判權利、對質詰問權、律師倚賴權，同時協助法院履行訴訟照料義務、客觀性義務與發現真實職責。

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張永宏說明，視訊開庭參考手冊包含總則及分則兩部分，總則列舉遠距視訊開庭的共通性注意事項；分則分為民事、刑事、行政、少年及家事等4個部分。運作模式可分為「標準型」、「延伸法庭型」、「混合型」3種，由法官因應個案情形，選擇最適當的型式

張永宏解釋，「標準型」是法官在院內主法庭開庭、當事人在院外遠距視訊出庭；「延伸法庭型」為法官在院內主法庭開庭、當事人等（包括當事人與關係人）在院內延伸法庭出庭；「混合型」則是法官在院內主法庭開庭、部分當事人等在院內延伸法庭出庭、部分當事人等在院外遠距視訊出庭。由法官來進行遠距視訊開庭。

因「標準型」與「混合型」會讓全部或一部分當事人等以院外遠距視訊方式出庭，若個案屬於不公開審理（如國家安全、國防機密、隱私、營業秘密）、難以確保人身安全或自由陳述（如家庭暴力、訊問兒童或少年）、有勾串、偽證危險、難以依法保障當事人與辯護人或代理人間不受干預下充分自由溝通目的:依法需有他人陪同開庭；無適當視訊設備的資訊弱勢者等情形，恐難妥適進行的情形，宜採取「延伸法庭型」方式進行，或利用當事人等所在地設有遠距視訊設備政府機關（如法院、檢察署、警察局）或其他適當處所進行。

張永宏指出，進行遠距視訊開庭前，應審酌當事人等使用遠距視訊開庭的意願，並確認當事人等具備可與法院進行遠距視訊開庭的適當設備，並確認當事人等的身心狀態、語言能力、資訊能力可以有效參與遠距視訊開庭

張永宏強調，遠距視訊審理是法庭席位的虛擬延伸，故參與者仍應遵守法院的訴訟指揮，法官、檢察官、公設辯護人、律師及書記官均應依規定穿著法袍，其他當事人等應衣著整齊；登入會議軟體時採實名制，應登入真實姓名，並加註出庭身分（如原告、被告、證人），以利識別；禁止未經法院許可的錄音、錄影、截圖或直播，法院會隨時要求配合檢查，如發現有此種情形，會依法院組織法處罰；未經審判長同意不得發言，欲發言者，請舉手或以其他訊息徵詢審判長同意後才發言；依審判長指示開啟或關閉鏡頭與麥克風，進入、退出視訊開庭或至等候室暫候；未經審判長同意，不可以讓第三人出現在遠距端出席者附近。若有此種情形，法官可能會中斷或終止該次審判。

遠距端若有需要提交文書（如筆錄之簽名、結文、申請書兼領據等）或證物，張永宏表示，可先透過鏡頭展示、讓法院截圖的方式先行提出，並依法院指示，將原本或原物交給法院。如欲前往法庭旁聽，請先聯繫各法院後再行前往。

張永宏說，「法院辦理遠距視訊開庭參考手冊1.0」近期將轉知各法院、法務部及律師公會，日後將製發開庭參考手冊後續版本，以供參考。

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