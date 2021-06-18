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    首頁　>　社會

    壓力大？ 男子持槍當街亂揮 被警快打壓制

    南投一名男子疑似壓力大（趴下者），竟持槍當街揮舞咆嘯，警方獲報出動大批員警荷槍實彈前往壓制。（記者劉濱銓翻攝）

    南投一名男子疑似壓力大（趴下者），竟持槍當街揮舞咆嘯，警方獲報出動大批員警荷槍實彈前往壓制。（記者劉濱銓翻攝）

    2021/06/18 17:49

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣立體育場附近，17日有男子疑似精神壓力大，竟當街持空氣槍亂揮舞，還一邊嘶吼咆嘯，嚇壞經過民眾，警方獲報荷槍實彈、全副武裝快速抵達壓制，所幸男子槍械未裝填鋼珠，未對員警造成威脅，其宣稱與人發生糾紛，才持槍自保，惟調閱監視器未發現可疑人士，加上男子精神狀態不佳，恐是壓力大才出現脫序行為，雖未對他人造成傷害，但今訊後仍依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

    警方調查，男子年約40多歲，在體育場附近經營四面佛神壇與洗車場，17日下午4點多，竟持空氣槍在店外咆嘯，一下高舉手槍揮舞，一下又蹲下哭喊，脫序行為嚇壞路過民眾。

    轄區派出所獲報立即出動優勢警力，戴警盔、持盾牌，荷槍實彈趕往現場處理，男子見到警方並未強烈反抗，配合蹲低接受盤查，雖一度作勢起身，但最後仍被員警壓制，幸未有人員受傷。

    男子供稱與人發生糾紛，對方就待在神壇內，才會持槍自保，惟員警搜查現場，並調閱監視器都未發現可疑人士，加上男子當時精神狀態不穩，不排除是疫情期間其開設的神壇與洗車場生意欠佳，不堪壓力才會出現脫序行為，經視訊偵訊完畢，今已移送南投地檢署偵辦。

    南投一名男子疑似壓力大情緒不穩，竟持槍當街揮舞咆嘯，嚇壞路過民眾。（記者劉濱銓翻攝）

    南投一名男子疑似壓力大情緒不穩，竟持槍當街揮舞咆嘯，嚇壞路過民眾。（記者劉濱銓翻攝）

    南投一名男子疑似壓力大（蹲下者），竟持槍當街揮舞咆嘯，警方獲報出動大批員警荷槍實彈前往壓制。（記者劉濱銓翻攝）

    南投一名男子疑似壓力大（蹲下者），竟持槍當街揮舞咆嘯，警方獲報出動大批員警荷槍實彈前往壓制。（記者劉濱銓翻攝）

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