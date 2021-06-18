趁疫情走私牟利 台南查獲價值600萬元魚翅乾貨

海巡署台南北門查緝隊今天凌晨查獲澎湖籍漁船涉嫌走私魚翅乾貨1423.4公斤，價值600萬元。（海巡署提供）

2021/06/18 16:34

〔記者楊金城／台南報導〕有不肖業者在全台忙於防疫工作，趁機走私未經檢驗之漁產品來牟取暴利，但這主意打錯了，海巡署台南北門查緝隊今天（18日）凌晨查獲澎湖縣籍漁船涉嫌載運價值600萬元的走私魚翅乾貨1423.4公斤，將全案依違反海關緝私條例函送關務署高雄關裁處。

北門查緝隊日前接獲情資後，會同海巡署台南查緝隊、第11岸巡隊、台南、澎湖海巡隊及台南市刑大等組成專案小組執行查緝。

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海巡雷達目標監控，昨晚掌握船隻航跡，由海巡署第六巡防區指揮台南海巡隊巡防艇前往曾文溪外海48浬處發現目標漁船，隊員著防護裝備登船臨檢後，當場發現非法走私的魚翅乾貨一批，旋即將涉案的澎湖籍漁船在今天清晨4點多押返台南安平商港實施清艙檢查，共計查獲魚翅乾貨1423.4公斤，總價值約600萬元。

查緝隊也協請台南市衛生局前來執行消毒及檢疫等防疫工作，包括薛姓船長、2名台籍船員、1名菲籍船員共4人都未有發燒或身體不適等症狀，後續將持續疫調工作。

北門查緝隊說，疫情緊張，不肖業者若走私未經相關檢疫之農漁畜產品，恐肇生防疫破口，造成經濟損失，影響社會安定，在全台防疫期間，打擊不法走私將更全力以赴。

海巡署台南北門查緝隊今天凌晨查獲澎湖籍漁船涉嫌載運價值600萬元的走私魚翅乾貨。（海巡署提供）

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