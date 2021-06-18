擦撞賓士車被圍毆砸車 「半裸刺青男」攔警車報案

身上刺青，衣服被撕破而上半身赤裸的李男（圖左），攔警車報案。（記者張瑞楨翻攝）

2021/06/18 13:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子駕駛豐田汽車，今天清晨4時許途經北區時，不慎與一輛賓士車擦撞，引來賓士車5名男子毆打李男並砸車，衣服被撕破，裸著上半身的李男逃跑時，攔下巡邏的警車報案，五分局員警花3個小時，今天上午陸續找到施暴的5人，賓士車主周男宣稱，他認為是小車禍，他沒動手，是他的朋友動手打人砸車，警方將5人依涉嫌恐嚇、傷害、毀損及妨礙自由等罪嫌移送地檢署偵辦。

中市警局二分局文正派出所調查，21歲的李男今天清晨4時許駕駛豐田汽車，行經中清路與文武街口，不慎與賓士車擦撞，李男認為是小擦撞，可以妥善處理，不料，賓士車卻下來5名男子，其中3、4人先徒手毆打李男，再用隨身的皮帶鋼頭，砸損豐田汽車，李男左邊臉頰挫傷、頭部疼痛，衣服被撕破，豐田車後方玻璃破損與右前方保險桿受損。

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警方接獲路人報案，但警網馳抵時，雙方都已離開現場，附近也不見可疑人車，不料，事隔約20分鐘，清晨5時5分，卻有一名赤裸上半身的刺青男子（李男），攔下警車報案，指稱他被人毆打砸車。

警方透過監視器，查獲賓士車的車主是31歲的周姓男子，今天上午8時，陸續將周男等5人傳喚到案，周男說，他到案發處為朋友慶祝生日，喝了一些酒，找來代駕，與朋友共5人正要離開時，發生擦撞車禍，他也認為小擦撞，雙方談妥即可，不料，他的朋友卻動手打人砸車。

賓士車主周男雖否認毆人砸車，但警方仍將周男及其朋友共5人，依涉嫌恐嚇、傷害、毀損及妨礙自由等罪嫌移送地檢署偵辦，二分局長蔡元戎並強調，暴力無法解決問題，警方絕不容許暴行危害社會秩序。

李男的豐田自小客車車窗被砸毀。（記者張瑞楨翻攝）

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