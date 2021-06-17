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    高雄今日戲院施工架倒塌 工務局開罰9萬勒令停工

    高市工務局勘查新興區今日戲院結構體掉落現場。（記者王榮祥翻攝）

    高市工務局勘查新興區今日戲院結構體掉落現場。（記者王榮祥翻攝）

    2021/06/17 20:57

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市新興區今日戲院進行拆除作業時不慎造成結構體掉落，導致外側施工架倒塌工安事件；高市工務局派員勘查後，責令工地現場立即停工並加重處分，處拆除人最高罰鍰新台幣9萬元，且要清除現場與重新全面檢視安全措施。

    工務局長蘇志勳表示，市府已頒布「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，建築物進行拆除及修繕施工時，工地應加強施工安全自主管理，確保相關設施均安全無虞，避免發生工安事件。

    工務局說明，因該工地未有維護安全及防範危險的適當設備或措施，已違反建築法第84條規定，工務局依建築法第89條勒令停工，並處承攬人最高新台幣9萬罰鍰。

    目前現場刻正處理道路上掉落石塊、損壞的施工架，拆除建築物上方損壞未掉落結構物及施工架，並檢修施工架穩固，且有安衛人員維護及交維人員指揮交通。

    工務局要求廠商今晚儘速拆除清理完竣，後續應提出復工計畫報該局同意後、始得復工。

    工務局呼籲，民眾經過工地週邊時，除隨時留意自身安全外，若發現工地有需緊急處理情事或環境衛生管理有疑慮時，歡迎隨時透過市府服務專線1999、或在上班期間向該局建築管理處 （07-3373250）反映。

    高市工務局勘查新興區今日戲院結構體掉落現場。（記者王榮祥翻攝）

    高市工務局勘查新興區今日戲院結構體掉落現場。（記者王榮祥翻攝）

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