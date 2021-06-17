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    嫩妹KVT慶生被「壁咚」摸下體 色大叔辯：我是同性戀

    20歲的高雄嫩妹到KTV參加友人的生日PARTY，在包廂內上完廁所後被同行的色大叔「壁咚」摸下體。示意圖（資料照）

    20歲的高雄嫩妹到KTV參加友人的生日PARTY，在包廂內上完廁所後被同行的色大叔「壁咚」摸下體。示意圖（資料照）

    2021/06/17 10:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕20歲嫩妹小萌（化名）到KTV參加友人的生日PARTY，在包廂內上完廁所後，被同行的色大叔「壁咚」摸下體，色大叔還誇她「妳的毛好可愛」，小萌氣哭報警提告，色大叔還辯稱自己是同性戀對女人沒「性趣」，但法官不採信他的說詞，依強制猥褻罪判徒刑8月。

    判決指出，2019年12月22日凌晨2點多，小萌應友人邀請到三民區某KTV參加生日PARTY，眾人在包廂內歡唱一半時，小萌起身去上廁所，上完廁所後，在廁所門口遇到同行、但不認識的大叔，大叔說要跟小萌聊工作的事，把小萌半推回廁所後，在廁所內「壁咚」小萌，伸手摸她的下體，還誇她「妳的毛好可愛」。

    小萌又急又氣，但又推不開大叔，直到有人敲廁所門詢問裡面是否有人，大叔才收手，小萌也趕緊逃離廁所，並立即收搶自己的包包，離身就離開包廂，躲在KTV大廳角落哭泣；友人見狀追出後，詢問小萌發生何事，小萌說出自己被侵犯的過程，在友人的協助下報警尋求協助。

    高雄地院審理時，色大叔辯稱當時已喝到「斷片」，且自己有過一段婚姻，2個孩子一個已成年、一個16歲，離婚後，又交了一個女朋友，交往9年後被背叛，之後不想跟女子交往，3年前才進入同性戀這個圈子，但法官不採信他的說詞，且同行的友人也作證，指大叔事後有傳訊息給她，說自己對小萌感到抱歉，法官根據綜合事證認定小萌有被色大叔侵犯，依強制猥褻罪判他徒刑8月，可上訴。

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