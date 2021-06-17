今天最幸運的人 「爽航警」中箭落馬 她有望攻讀碩士

高雄港警總隊布袋中隊警員卓穎蘭（左），去年獲選好人好事。（警方提供）

2021/06/17 00:21

〔記者王捷、林宜樟／綜合報導〕航警局「爽警」陳以倫考上警大碩班，卻因為不當言論不但碩班複試被取消還丟了工作，但警界今天最幸運的是她，高雄港警局布袋中隊的卓穎蘭，這次因為陳以倫中箭落馬，她可能由警大公共安全研究所備取第一名變成正取，她受訪時指出，心情很平靜，目前還未接到警大通知，但會準備好相關複試資料。

32期的卓穎蘭是台南人，因為想維護社會正義，在家齊女中畢業後報考警專，2015年畢業後分發到高雄港警總隊外勤單位，因此受訓有小艇駕照，長官看她表現優秀，3、4年前鼓勵她考警大研究所，挑戰基層幹部，也許能實現的一些理念。

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之後，卓穎蘭調派高雄港警布袋中隊，辦理後勤業務以及警察機關特有的心輔業務「關老師」，主管對她評價很高，放假時都關在宿舍讀書，去年警察節她被高雄港警總隊選為好人好事代表，只是前面考了2次研究所都落榜，今年第三次嘗試又是備取，讓她差點放棄考試。

不過因為航警局「爽警」事件，榜首陳以倫中箭落馬，備取第一名的卓穎蘭將優先遞補進入警大公共安全研究所，卓員受訪時說，考上研究所雖然是她近年來的夢想，但現在感覺有點複雜，不過內心是很平靜的，會準備好複試資料，等候警大通知。

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