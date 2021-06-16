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    造謠每人疫情援助金1萬！源頭抓到了 竟是國道休息站肉乾攤販

    潘男捏造的假訊息。（記者邱俊福翻攝）

    潘男捏造的假訊息。（記者邱俊福翻攝）

    2021/06/16 16:14

    〔記者邱俊福／台北報導〕台中市清水區1名潘姓男攤商，今年初突發奇想捏造「行政院決議，每人補助疫情援助金新臺幣10000元...」假訊息，並附上ppt短網址讓收到的人連結到「睡覺吧 夢裡啥都有」惡作劇梗圖，透過LINE發給親友、同事，結果上月中旬引發大流行，刑事局電信偵查大隊第一隊經多日追查，將潘男查緝到案，依社會秩序維護法函送轄區警分局移請法院逕行裁罰。

    警方調查，29歲潘姓男子，平時在高速公路的休息站擺攤賣肉乾，到案後表達當初僅是好玩心態，捏造疫情援助金文字，並附上有趣的惡作劇圖文，散佈於親友、同事的LINE群組，戲弄收到的對象，對於會全國大流行，感到非常錯愕。

    警方說，今年1月26日，潘男將製作的「110年2月1日起，由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金新臺幣10000元，申請詳情如下：https://ppt.cc/fuAC7x」假訊息散佈出去後，開始流傳，為此有民眾因轉傳該訊息，被認定造謠，影響公共安寧，遭函送法院裁罰。

    上月中旬該假訊息開始在LINE群組大流行，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥記者會提及該假訊息後，刑事局電信偵查大隊隨即展開追查，經過濾超過10多名對象，本月11日約談潘男到案，訊後依法函送法辦。

    相關新聞請見︰

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    潘男假訊息內所附惡作劇的連結圖文。（記者邱俊福翻攝）

    潘男假訊息內所附惡作劇的連結圖文。（記者邱俊福翻攝）

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