「疫」外！台南今年酒駕致死還比去年高 警再提「三千萬的叮嚀」

一名男子涉喝酒後駕駛賓士車自撞馬路安全島受傷，車頭嚴重受損，還起火燃燒。（圖：民眾提供）

2021/06/16 11:50

〔記者王俊忠／台南報導〕國內因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，全國持續三級警戒，雖然各餐廳都禁止內用，但台南警方仍有查獲酒駕案件，疑肇事者有在家喝酒後開車外出情形。南市交警大隊統計，今年迄6月14日，台南酒駕致死案有15件，比去年同期多出4件，顯見酒駕嚴重性，防疫期間，警方仍會強力取締酒駕害人行為。

由於疫情持續三級警戒，許多民眾採行「居家辦公、居家學習」等雲端作業模式減少外出，也因減少上、下班（課）的路程時間，讓民眾有更彈性的時間運用。南市交警大隊提醒大家，宅在家辦公雖有更彈性的運用時間，也應注意維持自身正常生活作息，每天應有足夠睡眠時間，勿顛倒原本作息，使得必要外出駕駛車輛時精神不濟、疲勞駕駛，甚至發生車禍事故。

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另外，因防疫禁止餐廳內用，民眾用餐均改外帶或外送在家中用餐，部分民眾若在家中有喝酒，切勿心存僥倖、酒後駕車外出，尤其是在睡前喝酒的民眾，隔天早上外出時要更留意自身體內酒精是否已完全代謝的宿醉問題，否則貿然駕車上路可能有酒駕責任，如果一定要出門，務必指定代駕。

交警大隊統計，南市在今年迄6月14日止，因酒後駕車失控致死亡事故共計15件，占死亡車禍總數93件的16.1%，較去年同期11件增加4件，顯見民眾輕忽酒駕嚴重性，使得酒駕車禍致死再升高。根據道路交通管理處罰條例第35條規定，當駕駛人酒測值達0.15MG/L（或血液中酒精濃度達0.03）以上，機車罰鍰為1萬5000元至9萬元、汽車罰3萬元至12萬元，且須吊扣駕照1至4年甚至吊銷駕照，酒駕行為是害人害己！

南市警局長方仰寧強調，為了保障大家用路安全，再次提出「三千萬的叮嚀」：千萬不要疲勞駕駛，千萬不要酒後駕車，因為酒醉上道恐怕命不保，以及防疫千萬不能鬆懈，民眾應減少非必要的外出與移動，在家防疫、減少出門才是真王道！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南警方提醒喝酒後的民眾可找代駕服務，安全返家。（圖：南市交警大隊提供）

台南警方提醒民眾千萬勿酒後駕車。（圖：民眾提供）

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