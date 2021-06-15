為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    空中驚魂！思覺失調男拔燈管攻擊空姐 獲不起訴

    去年許男搭乘長榮航空返台，途中多次將自己反鎖廁所，還企圖拿燈管攻擊空服員，事後許男遭機長等人提告，檢方複查後予以許男不起訴處分，此為示意圖。（長榮航空提供）

    去年許男搭乘長榮航空返台，途中多次將自己反鎖廁所，還企圖拿燈管攻擊空服員，事後許男遭機長等人提告，檢方複查後予以許男不起訴處分，此為示意圖。（長榮航空提供）

    2021/06/15 22:49

    〔即時新聞／綜合報導〕許姓男子去年11月14日搭乘長榮航空從美國舊金山返台的航班，途中許男多次將自己反鎖在廁所內，甚至破壞廁所內的燈管企圖攻擊空服員，最後在多位空服員和1位畢姓旅客的勸導下才願意回座，事後遭控違反民航法送辦；檢方查出許男罹患思覺失調症，審酌他沒有危害飛安行為，犯行不足下難認有何損壞飛航安全設備行為，偵結予以許男不起訴處分。

    ETtoday 報導，檢警調查，許男去年搭乘長榮航空BR17號班次飛機返台，途中多次將自己反鎖在廁所，空服員均有上前關心，在飛機抵達桃園機場前約4小時，許男再度將自己反鎖在廁所內，空服員再度上前關心也試圖開門，卻遭許徒手推開撞到廚房門板，導致右手軸出現挫傷瘀青與紅腫等傷害。

    許男後來還破壞廁所內的燈具，並拿著燈具企圖攻擊空服員，在多位空服員和畢姓旅客的勸導下才願意回座，畢姓旅客這時也表示自願安撫許男直到下機。事後，許男遭機長等人提告控訴違反民用航空法第101條第1項危害飛航安全、第2項以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其他設施等罪嫌。

    檢方複訊時，許男稱自己罹患「緊張症」，登機前未吃藥，因為緊張害怕、不喜歡別人靠近他，才會多次躲進廁所，並表示事件相關細節無法回想與表達，也不記得自己有推傷空服員，不過他也坦承有拿燈管，但沒有要攻擊人等。

    檢方複查，許男罹患思覺失調症，曾在北市聯合醫院住院治療診斷紀錄，不排除因妄想症發作之隱蔽防衛作為，檢方審酌許男雖佔用廁所、破壞燈管與推擠空服員，但沒有危害到飛航安全，且有相關精神疾病，偵結予以許男不起訴處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    搶赴美人潮商機 長榮航7月再增班
    2021/06/15 19:23

    搶赴美人潮商機 長榮航7月再增班
    飛往美西人數成長 長榮航5月營收創15個月新高
    2021/06/10 19:01

    飛往美西人數成長 長榮航5月營收創15個月新高
    赴美人數增多 航空雙雄雙雙爆天量
    2021/06/04 13:42

    赴美人數增多 航空雙雄雙雙爆天量
    長榮班機空中驚魂／男客拔燈管攻擊空服員 旅客仗義相助
    2020/12/06 05:30

    長榮班機空中驚魂／男客拔燈管攻擊空服員 旅客仗義相助
    社會今日熱門
    詐團假檢騙完再撒情網 榨光大齡女養老金
    2021/06/15 05:30

    詐團假檢騙完再撒情網 榨光大齡女養老金

    網戀詐騙 盜帥哥照專釣單身女
    2021/06/15 05:30

    網戀詐騙 盜帥哥照專釣單身女

    別怪被害人 遇詐鬱卒需開導
    2021/06/15 05:30

    別怪被害人 遇詐鬱卒需開導

    非法女移工帶2子擠4坪屋 男嬰遭同床3歲哥壓死
    2021/06/15 05:30

    非法女移工帶2子擠4坪屋 男嬰遭同床3歲哥壓死

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播