空中驚魂！思覺失調男拔燈管攻擊空姐 獲不起訴

去年許男搭乘長榮航空返台，途中多次將自己反鎖廁所，還企圖拿燈管攻擊空服員，事後許男遭機長等人提告，檢方複查後予以許男不起訴處分，此為示意圖。（長榮航空提供）

2021/06/15 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕許姓男子去年11月14日搭乘長榮航空從美國舊金山返台的航班，途中許男多次將自己反鎖在廁所內，甚至破壞廁所內的燈管企圖攻擊空服員，最後在多位空服員和1位畢姓旅客的勸導下才願意回座，事後遭控違反民航法送辦；檢方查出許男罹患思覺失調症，審酌他沒有危害飛安行為，犯行不足下難認有何損壞飛航安全設備行為，偵結予以許男不起訴處分。

據ETtoday 報導，檢警調查，許男去年搭乘長榮航空BR17號班次飛機返台，途中多次將自己反鎖在廁所，空服員均有上前關心，在飛機抵達桃園機場前約4小時，許男再度將自己反鎖在廁所內，空服員再度上前關心也試圖開門，卻遭許徒手推開撞到廚房門板，導致右手軸出現挫傷瘀青與紅腫等傷害。

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許男後來還破壞廁所內的燈具，並拿著燈具企圖攻擊空服員，在多位空服員和畢姓旅客的勸導下才願意回座，畢姓旅客這時也表示自願安撫許男直到下機。事後，許男遭機長等人提告控訴違反民用航空法第101條第1項危害飛航安全、第2項以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其他設施等罪嫌。

檢方複訊時，許男稱自己罹患「緊張症」，登機前未吃藥，因為緊張害怕、不喜歡別人靠近他，才會多次躲進廁所，並表示事件相關細節無法回想與表達，也不記得自己有推傷空服員，不過他也坦承有拿燈管，但沒有要攻擊人等。

檢方複查，許男罹患思覺失調症，曾在北市聯合醫院住院治療診斷紀錄，不排除因妄想症發作之隱蔽防衛作為，檢方審酌許男雖佔用廁所、破壞燈管與推擠空服員，但沒有危害到飛航安全，且有相關精神疾病，偵結予以許男不起訴處分。

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