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    打第一批AZ疫苗航警自爆「上班打混7年」 替補習班寫推薦文惹議

    航警局安檢一隊警員陳以倫（白衣者）日前考上警大公共安全研究所，因為替補習班寫推薦文，竟以自己在航警局7年上班都是打混度日當是炫耀文，此文一出引起內部員警不滿。（記者姚介修翻攝）

    航警局安檢一隊警員陳以倫（白衣者）日前考上警大公共安全研究所，因為替補習班寫推薦文，竟以自己在航警局7年上班都是打混度日當是炫耀文，此文一出引起內部員警不滿。（記者姚介修翻攝）

    2021/06/15 14:36

    〔記者姚介修／桃園機場報導〕航警局安檢一隊警員陳以倫日前考上警大公共安全研究所，因為替補習班寫推薦文，竟以自己在航警局7年上班都是打混度日當是炫耀文，此文一出引起內部員警不滿，搞得自己滿身「彈孔」；不僅如此，航警局對此不實發文也相當震怒，今天立即對陳員祭出小過處分，並將其調至「苦同袍所苦」的單位，以平息基層員警的不滿。

    航警局安檢隊警員陳以倫，在補習班推薦文中提到，自己在航警局上班7年都在打混摸魚，包括念書也馬馬虎虎，也能考上警大，此文一出，引起所有員警的不滿與撻伐；據了解，陳員是本月初考上警大公共安全研究所，目前還沒有入學，警大無權懲處，但消息已在校內傳開，航警局立即對他做出行政懲處。

    陳以倫是航警局首批接種AZ疫苗員警

    據了解，陳以倫是航警局第一批接種AZ疫苗的員警，接種地點在部立桃園醫院，當時是副指揮官陳宗彥主持，接受採訪時，該員還代表航警致辭，至於是不是第一人接種無法確定，航警局對所有接種疫苗的員警都給予公假。

    陳員一席傷害航警的言論，引發基層反彈，更對陳員的發言內容感到不切實際與憤怒，因為疫情之前每天要面對平均4萬出境旅客的安檢，有時候忙到上廁所都沒有時間，就是有這種打混的同事，才會有這種安逸感，偷懶就算了，還要拿出來炫耀，那對其他任勞任怨的同事來說情何以堪。

    航警局督察長黃惠生今天表示，陳姓員警在網路發布不當言論，影響警譽，核予記小過處分，並調整職務；航警局指出，安檢大隊警員陳以倫參加110年度警察大學研究所考試上榜，並提供學習心得給函授之補習班公布於網路，內容所述均屬其個人行為，與本局同仁落實各項安全勤務、查槍緝毒、協助防堵疫疾入境之工作辛勞，嚴重不符實情，已就陳員發言不當行為，依「端正警察風紀實施規定」等相關規定，核予記過一次，並調整其工作單位。

    航警局強調，航警局職掌機場國境安全責任，要求所屬克盡職責，落實安全檢查、警衛管制、查緝槍毒工作，確保國境大門安全，將加強教育所屬員警，絕對禁止同仁因個人言行而妨害勤務之落實執行。

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