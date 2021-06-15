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    高市2警榮獲全國模範警察 其中1人曾勇奪國際健美大賽殿軍

    警察節高市2警榮獲全國模範警察，其中「台灣隊長」刑大偵二隊偵查佐李士杰曾勇奪國際健美大賽殿軍頭銜。（李士杰提供）

    警察節高市2警榮獲全國模範警察，其中「台灣隊長」刑大偵二隊偵查佐李士杰曾勇奪國際健美大賽殿軍頭銜。（李士杰提供）

    2021/06/15 12:46

    〔記者黃良傑／高雄報導〕今天是警察節，全國模範警察遴選公布，高雄市警局2人獲頒殊榮，由刑大偵查佐李士杰、科偵隊偵查佐陳㢯㢯奪下，李士杰熱愛慢跑與健美運動，曾參加WNBF（國際自然健美大賽）壯年組第4名，去年他臨危受命，偵破橋頭桶屍案等重大案件，李士杰、陳㢯㢯都出身基層警察特考班，成為半途轉警的模範榜樣。

    偵查佐李士杰今年43歲，自正修科大機械工程系畢業後，原本在日月光半導體公司擔任助理工程師，105年前遇到金融風暴，科技業也受波及，許多科技人面臨無薪假，當時剛婚後3年，責任感重的他毅然決定投考警察特考班，14年前從警便分發新興警分局前金分駐所。

    李士杰熱愛慢跑運動，因緣際會接觸健美運動，練出一身健美肌肉，帥氣臉龐搭配一身肌肉，可媲美「美國隊長」，警界好友都讚稱他為「台灣隊長」，10年前考上刑事偵查佐，分發刑大偵二隊；他14年前曾幫1名早夭嬰兒找到家人，當時對著嬰屍默禱要幫他尋獲家人，終於找到嬰兒的阿嬤，也讓他深信有心助人，冥冥中都會有迴向獲助。

    李士杰去年曾偵破槍砲、組織犯罪等重大刑案，記了5次大功，其中以橋頭桶屍案最令他記憶深刻，死者慘遭埋屍滅跡6年，李士杰不眠不休追查，鎖定兇嫌吳男，再埋伏圍捕兇嫌，為女死者伸冤；另一名獲獎的科偵隊偵查佐陳㢯㢯，他發揮其電腦專才，偵破多起槍砲案、洗錢、賭博等刑案，2警的努力和貢獻，獲得警界肯定，今年因疫情關係取消表揚大會。

    警察節高市2警榮獲全國模範警察，其中「台灣隊長」刑大偵二隊偵查佐李士杰曾勇奪國際健美大賽殿軍頭銜。（記者黃良傑攝）

    警察節高市2警榮獲全國模範警察，其中「台灣隊長」刑大偵二隊偵查佐李士杰曾勇奪國際健美大賽殿軍頭銜。（記者黃良傑攝）

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