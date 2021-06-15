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    首頁　>　社會

    幫麻吉討債反被「砰死」 豬隊友二審改獲輕判

    林姓男子開槍殺死助拳的友人，一被被依殺人罪重判，二審改依較輕的過失致死罪判刑。（本報合成）

    林姓男子開槍殺死助拳的友人，一被被依殺人罪重判，二審改依較輕的過失致死罪判刑。（本報合成）

    2021/06/15 12:21

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子找王姓男子談判，林的友人「阿凱」助拳，3人扭打一團，林掏槍射王男，王的右手臂被子彈貫穿後，又射入「阿凱」的左後背、卡在右胸，「阿凱」送醫不治，一審依殺人罪重判林男19年6月徒刑，今二審改依過失致死罪判4年6月，至於持槍部分，維持一審4年徒刑，合併應執行期為8年2個月。

    判決指出，去年3月31日凌晨，林男疑與王男有債務糾紛，林約友人阿凱一同前往鳳山區某公園，還攜帶1把改造手槍防身；3人到場後談判破裂，扭打成一團時，林掏槍對王近距離開了一槍，子彈貫穿王的右前臂，然後直接射入阿凱左後背，彈頭穿透肋骨、肺部、胸主動脈，最後卡在右鎖骨下的胸壁肌肉，造成阿凱休克不治。

    林開槍驚慌將手槍棄置公園，返家後向警方報案該公園發生車禍，因有目擊者告訴警察有槍擊案，救護車將2人送醫，循線逮捕被告，他辯稱因王男搶槍導致意外走火。

    高雄地院審理時，合議庭認為子彈自高向低處射出，認定林男是趁王男、阿凱互毆時，趁機開槍，而且死者阿凱中彈後，林竟沒有立刻通報119搶救，有殺人不確定故意，阿凱的家屬也要求重判，包括殺人罪判16年、褫奪公權8年，以及持有槍械罪判4年，可併科罰金8萬元，應執行刑共19年6月。

    不過，二審合議庭有不同見解，認為3人談判時林男出示槍枝，與王男拉扯、奪槍的過程中，造成槍枝不慎擊發，才打中王男及林男的王姓友人，認定林男無殺人故意，因此改依過失致死罪判他，4年6月徒刑，至於持槍部分，則維持一審4年徒刑，合併應執行期為8年2個月，可上訴。

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