信徒吃苦藤喪命 宮主無罪／慈父捐肝 救不回愛女

經營宮廟的邱姓婦人提供偏方苦藤粉讓賴女食用， 不料賴女服用15天後喪命。 （資料照） 苦藤。（吳明玲醫師提供）

2021/06/08 05:30

賴女吃15天肝衰竭喪命

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市經營宮廟的邱姓婦人見問事的28歲賴姓女子臉部有紅疹，以1000元代價提供偏方苦藤粉讓賴女食用，聲稱可清熱、排毒，不料賴女服用15天後因肝衰竭喪命，桃園地方法院昨天審結，判邱婦無罪。賴女的父親表示，捐出6成肝讓女兒換肝，卻救不回愛女，等了2年多卻等到一個無罪判決，無奈大嘆：「怎麼會這樣判？真的無法接受！」一定要上訴。

賴父︰一定要上訴

判決指出，53歲的邱婦經營宮廟兼任乩身，2018年6月30日，賴女與其胞兄前往問事，邱婦見賴女臉部起紅疹，便以1000元代價提供苦藤粉給賴女，聲稱可清熱、排毒，賴女連續服用15天，因高燒不退才停用，因症狀未減緩送醫發現肝指數過高，即使進行活體捐肝移植，仍於同年8月9日死亡。

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家屬控訴邱婦沒有醫療執照，見賴女因醫美手術臉部起紅疹，診療後逕自提供苦藤粉；邱婦喊冤說，對方並未告知紅疹是醫美所致，她只是好意提供苦藤粉給予清熱、解毒，苦藤粉是她向別人買來的，自己也在吃，不是為了賺錢，並無診察、醫療行為。

賴女經鑑定為毒性肝疾病引發肝衰竭等導致多重器官衰竭死亡，法醫從發病過程、醫院病歷、解剖及國內外文獻，研判與服用苦藤粉相關。

合議庭傳喚證人，認為邱婦應是見賴女臉上起紅疹而提供苦藤粉，且苦藤非中央主管機關認定的中藥，邱婦提供的苦藤粉也未驗出有中、西藥成分，因此邱婦轉讓苦藤粉行為，與醫療業務行為定義不符。

地院︰難認定邱婦過失致死

此外，苦藤取得容易，民間相傳可清熱、解毒，邱婦與其丈夫、友人均長期服用，且苦藤未經衛福部公告管制，雖有可能增加肝毒性的報導及文獻，但難認已達一般民眾周知，邱婦以自身對苦藤的認識、取得途徑及食用經驗，將苦藤粉轉讓給賴女服用，難認有應注意而未注意過失，或預見可能引起肝衰竭等問題，邱婦被控過失致死及違反醫療法，審結判無罪。桃園地檢署則表示，待收到判決書後研擬是否提起上訴。

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