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    獨家》半裸男台中摩鐵猝死留保險套 未飄「嘉明的味道」

    林男在圖中摩鐵內猝死。（圖由民眾提供）

    林男在圖中摩鐵內猝死。（圖由民眾提供）

    2021/06/14 15:43

    〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子11日專程自南部到台中找小他20歲的陳姓女網友，卻被發現陳屍台中北區一家摩鐵，且一旁還留下拆封的保險套，啟人疑竇，警方循線找到半途落跑陳女，她稱兩人只是把玩保險套並未用來「連結」，因見到林男酒醉才離去，據了解，保險套雖未飄「嘉明的味道」，但檢方已決定擇日解剖遺體，釐清陳女說法真偽及確切死因。

    台中市第二分局12日中午接獲119轉報，轄內一間摩鐵內有傷患需緊急救護，立即派遣線上警力查處，發現45歲林姓男房客已無生命跡象，現場無打鬥痕跡，死者身上無明顯外傷，經查訪摩鐵業者得知，林男因過了時間仍未退房，房務人員撥打電話也無人接聽開門查看驚見。

    只是林男下半身赤裸，一旁還有拆封過的保險套，死因不免啟人疑竇，警方勘驗並調閱相關監視器發現，林男前一天深夜係與另名女子一起投宿摩鐵，而女子卻早一步叫Uber搭乘離開，其中是否有隱情急尋女子，經鎖定Uber車牌以車追人，循線找到住台中的25歲陳姓女子。

    檢方昨下午會同法醫、林姓死者家屬相驗，並找來陳女接受訊問，因目前疫情期間，經衛生局人員快篩後，確認林為陰性排除染疫；待業中陳女向檢警說，係透過交友軟體結識家住台南的林姓男子，林男11日趨車北上台中找她，兩人相約到該摩鐵喝酒聊天，期間發現房內有摩鐵提供的保險套，因此拆開來把玩，兩人並沒有從事性關係，後來發現林男已經喝醉，才逕自離去，否認曾與林男發生「連結」甚至所謂的性交易。

    據了解，該保險套經目測沒有看到精液等體液，也未飄「嘉明的味道」，但僅能初步證實陳女說詞，不代表未發生性行為，而陳女是在林男猝死後才匆匆離去，還是林男死前就離開，除已對兩人採集DNA比對，檢方也指示擇日解剖、採集檢體送驗以釐清確切死亡時間及死因。

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