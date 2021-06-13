摩鐵下半身赤裸男猝死案 快篩結果出爐、擇日解剖

林男被發現在圖中摩鐵內猝死。（記者許國楨翻攝）

2021/06/13 19:06

〔記者許國楨／台中報導〕住南部的林姓男子12日被發現陳屍中市摩鐵內，由於他下半身赤裸，一旁還有使用過保險套，死因離奇，警方今天凌晨循線找到與林男一起投宿女伴，她自述與男方網路認識相約摩鐵喝酒，待了約2小時見對方已喝醉離去，否認曾發生性關係，全案今天下午相驗後，檢方指示擇日解剖，釐清死因，

台中市北區一家汽車旅館，昨天房務人員發現投宿的45歲林姓男房客躺在地上，沒有生命跡象，警、消到場時，確認林已屍僵，明顯死亡，警方調閱監視器，發現林曾與小他20歲的陳姓女子一起入住，但陳女待了約2小時即離開，加上死者下半身赤裸，一旁還有使用過保險套，不免啟人疑竇，警方今天凌晨循線找到陳女到案說明。

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陳女向警方說，與死者是透過網路認識，當天雙方相約到摩鐵喝酒聊天，期間沒有發生性行為，她是看到林男已喝醉才先行離開，台中地檢署檢察官今天下午會同法醫、林姓死者家屬等人，在台中殯儀館相驗，因目前疫情期間，經衛生局人員快篩後，確認林為陰性排除染疫。

由於林男猝死現場僅有空酒瓶，並未發現毒品，全案相驗後無法判斷死因，檢方指示擇日解剖、採集檢體送驗以釐清，若有跡證顯示，林死因與性行為有關，且陳女也在場時，但未為必要的救助，恐有構成遺棄致死罪的可能性，這部分也需待解剖後釐清認定。

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