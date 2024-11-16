家門口一堆狗大便 屋主抓狂遷怒飼主被判刑

高雄一名飼主帶狗散步行經河南路時，被附近民宅屋主誤會放任狗狗亂大便又不清理。（翻攝google地圖）

2024/11/16 12:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名飼主帶狗散步時，隨身攜帶掃帚、畚箕，人狗行經洪姓男子的住家前，狗狗剛好大便，飼主正準備清理時，洪男抓狂，直指家門口一堆狗大便都是他害的，抓著飼主衣領不放，飼主報警，洪男事後道歉和解，被法官輕判緩刑2年，但須向公庫支付2萬元，並接受法治教育課程5場次。

判決指出，今年3月28日晚間7點多，飼主帶著家愛犬外出散步時，人狗行經苓雅區河南路一帶時，狗狗彎起身在某民宅前大便，飼主等到狗大完便後，拿出隨身攜帶的掃帚、畚箕，正準備清理狗大便時，民宅洪姓屋主現身破口大駡，還失控搶走飼主的掃具。

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洪男認為家門口一堆狗大便都是飼主所造成，飼主耐心解釋無用，奪回掃具繼續清理狗狗排泄物時，洪男竟轉身回家拿出一把刀，破口大駡髒話，並伸手緊抓飼主衣領不讓他離開，飼主無奈報警，警方到場後將洪男帶回警局偵訊。

高雄地方法院審理時，洪男坦承犯行，辯稱自己只是不滿狗在他家門口排泄才會情緒失控，但法官認為，人狗散步地點是公眾可通行的巷弄，加上飼主也有發揮公德心清理狗大便，並未侵害洪男權益，但考量雙方已和解，因此依強制罪判徒刑4月，得易科罰金，另宣告緩刑2年，但須向公庫支付2萬元，並接受法治教育課程5場次，可上訴。

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