台中小一童玩大象滑梯 撞到「水泥肚」頭破血流送醫

陳童撞到「大象水泥肚」血流如注。（台中市議員江和樹提供）

2024/11/16 12:03

〔記者黃旭磊／台中報導〕大里區文化公園設置大象溜滑梯供學童嬉戲，陳姓小一男童15日下午從滑梯地道鑽出時，頭部不慎撞到「大象水泥肚」當場血流如注，男童嚇到說不出話，驚恐送醫縫合包紮，事發後，台中市議員江和樹趕到公園要求檢視「大象滑梯」安全設施，市府派養工處將會勘勘加強遊具防護。

大象滑梯造型多彩，長鼻滑道還有「大象肚」可鑽進鑽出，廣受學童歡迎，陳姓男童昨天下午考完期中考，由安親班邱姓導師帶領到文化公園嬉戲，彎身跑進「大象肚」，起身轉頭重擊水泥天花板，當場血流如注嚇到說不出話。

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邱姓導師表示，期中考結束帶學童來公園跑跑，學童玩蹺蹺板、盪鞦韆及溜滑梯很開心，約下午4時5分許集合回安親班，陳童頭部鮮血直流哭著跑來，撞到水泥受到驚嚇，居民幫忙叫救護車，由於公園就在附近常帶學童來玩，這是首次發生意外。

男童包紮縫合頭部後，今天上午由陳父陪同重回滑梯，低頭摸地不語餘悸猶存，陳父表示，小孩撞到大象滑梯下面「磅空」（台語：隧道）滿身是血，建議市府一定要做防護措避免有小孩再撞到。

文化公園於2020年10月啟用磨石子大象溜滑梯，江和樹表示，「大象胯下」水泥天花板約89公分，男童身高123公分微蹲進入「肚子」撞到頭，市府需全面檢視「大象溜滑梯」護欄安全設施，避免學童再撞到頭。

大里區公所課長王源龍說，15日下午4時許，文化公園發生孩童撞到大象造型溜滑梯下方鏤空處，導致頭部受傷，公所派員到場圍設三角錐警戒，後續將會同養工處會勘研議加強遊具安全防護，也會與孩童家長聯繫關懷慰問。

台中市建設局表示，市區公園兒童遊戲場磨石子溜滑梯均符合SGS（國際認證）合格檢驗，而大里文化公園磨石子溜滑梯於2020年取得SGS合格檢驗報告，將加裝導角、收邊條軟質保護措施維護孩童遊戲安全。

陳童包紮後重回「大象肚」撞擊現場。（記者黃旭磊攝）

邱姓導師（左）表示，陳童撞到水泥受到驚嚇。（記者黃旭磊攝）

台中市議員江和樹（右）說，市府需全面檢視「大象肚」安全設施。（記者黃旭磊攝）

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