防疫破口！C奶茶花女性交易單次1.2萬、日賺3.6萬

被警方查獲的傅姓茶花女外型亮麗、身材姣好。（記者湯世名翻攝）

2021/06/14 09:52

〔記者湯世名／彰化報導〕破紀錄！全國三級警戒嚴防「茶花女」流竄性交易造成防疫破口，全國警方大動作查緝違法性交易，彰化縣鹿港警分局鎖定1名28歲傅姓茶花女行蹤，傅女穿著露肩亮麗裝扮到汽車旅館赴約時，遭警方當場查獲，警員私下目測傅女至少有C奶，儘管戴口罩仍掩不住其美貌。警方調查發現傅女單次全套性交易價碼竟高達1.2萬元，被查獲當天共接3筆交易，單日淨賺3.6萬元，超高價碼打破疫情爆發以來彰化警方所查獲的性交易案，讓警員咋舌說行情好，難怪敢開這種超高價碼。

鹿港警分局海埔派出所員警執行網路巡邏時，在網路聊天室發現有1名傅姓女子的性交易訊息，傅女開出單次1萬元至1.2萬元價碼，價碼高出一般行情4到5倍，令警員大為驚訝。警方循線追查，經加LINE取得連繫後，12日下午於鹿港鎮一處汽車旅館查獲本國籍傅姓女子，傅女依約前來赴約時還打扮入時，穿著高跟鞋、露肩裝，長髮及腰，身材姣好的傅女進入臥室時當場被警員查獲。

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警員不敢大意為其量額溫，所幸未發燒，提供酒精給予擦手並戴上口罩穿著防護衣，於戶外偵詢處所製作相關筆錄，詢後依社維法裁處。

未婚的傅女向警方表示，之前是做小生意，但這波疫情爆發後導致沒工作，只好鋌而走險下海接客，憑藉自己美貌，開出每次全套性交易1萬元至1.2萬元價碼，

警員私下目測，傅女身高約165公分，身材相當好，儘管全程戴口罩仍掩蓋不住其亮麗外型，也難怪她敢開出這種超高價碼，一般男性上班族根本負擔不起這種交易價。依傅女所稱，當天就接了3組客人，依單筆1.2萬元價碼來算，單日就淨賺3.6萬元，無奈不務正業，實屬可惜。

對比傅女的超高價碼，鹿港警方昨天另在某汽車旅館內查獲林姓茶花女涉嫌性交易，林女坦承每次以全套3千元從事性交易，林女的價碼遠低於傅女4倍，詢後依社維法裁處。

鹿港警分局長潘仕能指出，在疫情嚴峻時任何人均不應心存僥倖，警方一定會全力以赴防堵破口，守住這道防線，避免疫情擴散。將持續針對汽車旅館、出租套房等場所加強查察，如有查獲妨害風化必依法偵辦，呼籲民眾勿以身試法。

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被警方查獲的傅姓茶花女外型亮麗、身材姣好，單次全套性交易價碼高達1.2萬元，較一般行情高出4至5倍。（記者湯世名翻攝）

被警方查獲的傅姓茶花女（左）。（記者湯世名翻攝）

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