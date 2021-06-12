中市推拿館違規營業被查獲 辯稱：沒有人與人的接觸

警方稽查時，推拿館內有業者、客人等4人。（記者張瑞楨翻攝）

2021/06/12 10:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續嚴峻，三級警戒已延長到本月28日，衛生福利部於5月28日公告，民俗調理業者應配合三級警戒管制措施而暫停營業。中市警局第五分局警方卻在9日獲報，北屯區興安路有「整復推拿館」違規營業，業者辯稱他們不是按摩業，是民俗調理業，只是用蒸氣燻客人，沒有人與人的接觸，警方認為，營業登記證確實有按摩項目，依傳染病防治法函請中市政府裁罰，可處6萬元至30萬元罰鍰。

中市第五警分局北屯所員警於9日深夜接獲民眾報案，指防疫期間，興安路上有整復推拿館違規營業，員警抵達現場時，館內共有4人，分別為推拿館負責人、員工、顧客與陪病者。

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業者向員警指稱，他們只使用蒸氣在燻客人，與客人之間，沒有人與人之間的接觸，他們也不是按摩業，是屬於「民俗調理業」，員警請業者出示營業登記證，見登記資料為按摩業、傳統整復推拿業。

警方認為，此民俗調理業的服務項目，包含傳統整復推拿、指壓、按摩等行為，且從業人員與客人之間已有「肢體直接接觸，且操作服務時間長」，該館內確實有營業情形，現場有1位民眾正在接受治療，已違反傳染病防治法規定，員警蒐證函請中市政府裁罰。

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業者宣稱沒有人與人之間的接觸，警方從客人身上觀察，從業人員與客人之間，已有「肢體直接接觸，且操作服務時間長」。（記者張瑞楨翻攝）

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