養生館明關暗開 高市府斷水電斬斷「人與人的連結」

養生館明關暗開違反防疫規定，高市府斷水電斬斷人與人的連結。（記者黃良傑翻攝）

2021/06/10 11:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，全國延長三級警戒，八大及休閒育樂場所應停止營業，高市警方日前查獲新興區一家養生會館假關門真營業，違法從事性交易，新興警方將違法性交易的彭姓男客與潘姓女服務生依法裁處，移送媒介性交易的黃姓負責人，市府衛生局今天上午10點30分會同工務局、警察局，對該養生館斷水斷電。

新興分局8日深夜持搜索票進入林森二路某養生會館稽查，當場查獲養生館內違法從事性交易，在該址三樓包廂內發現女服務生潘女（61年次、越南籍）與男客彭男（57年次）在從事性交易，另媒介色情的養生館負責人黃男（63年次），則與黃姓友人（男，35年次）、阮姓友人（女，70年次）在一樓大廳飲酒。

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警方當場查扣保險套、潤滑油、暗門電子磁扣、監視錄影器及鏡頭、營業所得新台幤2200元等證物，因該養生館屬於應停業場所，違規偷偷營業部分，警方函報衛生局、工務局裁處斷水斷電，今天上午工務局、經發局、衛生局聯合執行斷水斷電工作。

新興分局長戴台捷表示，疫情警戒拉長，為避免北部色情從業人員南竄，會加強旅宿業、養生會館等場所稽查，並向上溯源查緝相關色情工作室及其他應召站從業人員，若發現任何違規營業，絕對給予最重裁處，避免形成防疫破口。

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養生館明關暗開違反防疫規定，高市府斷水電斬斷人與人的連結。（記者黃良傑翻攝）

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