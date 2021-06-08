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    太平警自製防疫全罩式勤務帽 成防疫自保利器

    太平分局坪林派出所警員張天一、張貴程，DIY打造員警專用的防疫勤務帽，同仁戴上都稱讚很實用。（記者陳建志翻攝）

    太平分局坪林派出所警員張天一、張貴程，DIY打造員警專用的防疫勤務帽，同仁戴上都稱讚很實用。（記者陳建志翻攝）

    2021/06/08 20:34

    〔記者陳建志／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，民眾宅在家不敢出門，員警除維持治安、交通，也須協助防疫工作，屬於高風險的族群，全台已有多位員警確診，為了值勤時也能保護自己的安全，太平分局坪林派出所的警員張天一、張貴程從工地工人的護目工程帽獲得靈感，將警用勤務帽結合鉚釘和防護面罩，自製成員警專屬防疫勤務帽，讓警局同仁都說超實用。

    武漢肺炎疫情持續，經常要接觸民眾，並協助防疫的員警，屬於高危險的族群，警政署為維護員警安全，配發口罩、酒精等各式防疫物資，各機關也藉由分流等方式，降低群聚感染的風險。

    太平分局坪林派出所的警員張天一、張貴程，近日巡邏經過工地時，發現工人戴著有防護面罩的安全帽，突然有了靈感，覺得也可以在警用勤務帽裝上護目面罩，讓員警執勤時既不影響勤務和服儀，又能保護自己。

    兩人利用下班時間到五金材料行採購鉚釘、面罩等相關零件，並一起設計草圖及組裝，手工打造出結合醫療防護面罩的警用勤務帽，成為專屬員警，防止飛沫傳染又符合勤務需求的防護面罩，成品出爐同事看到都驚呼連連，稱讚真的是超實用。

    太平警方表示，防疫期間警察工作繁重，如何在為民服務之餘，做好自身防護相當重要，感謝兩位同仁的用心，打造實用的防護勤務帽，一同打贏這場防疫戰。

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    太平分局坪林派出所警員張天一、張貴程，結合鉚釘、醫療防護面罩，打造警用防疫勤務帽。（記者陳建志翻攝）

    太平分局坪林派出所警員張天一、張貴程，結合鉚釘、醫療防護面罩，打造警用防疫勤務帽。（記者陳建志翻攝）

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