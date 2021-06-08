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    中市開罰！實名制填報不實13人噴6千、17人不戴口罩各3千

    市府加強市場等公共場所配戴口罩稽查。（圖：市府提供）

    市府加強市場等公共場所配戴口罩稽查。（圖：市府提供）

    2021/06/08 11:33

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，台中市連日確診案降到個位數，昨日更有「嘉玲」報到，為確實掌控疫情，台中市府鐵腕開罰，台中市經發局長張峯源指出，日前美樂地KTV傳大學生夜唱團群聚感染事件，市府匡列接觸者，查出有13人實名制個資填報不實，影響疫調，加重裁罰每人6000元，另市場、公共場所稽查不戴口罩17人，也各罰3000元，籲市民配合防疫，千萬不能掉以輕心。

    台中市上月接連爆發武肺本土確診群聚感染案，其中東協廣場美樂地KTV大學生夜唱團更引爆3所大學共18人確診。

    群聚感染傳出後，台中市衛生局火速針對當日同時段在美樂地KTV內的所有消費者和員工追蹤通知採檢、隔離，總共匡列323人，疫調過程中竟有13人實名制資料填寫不實，市府出動警察局協助一一找出匡列民眾防疫。

    考量民眾實名制填報不實已造成防疫困難，台中市經發局長張峯源指出，實名資料填寫不實，依傳染病防治法可罰3千元至1萬5千元，因疫調不實，依法重罰美樂地KTV群聚案匡列13名人每人6千元；此外，KTV業者因未確實核對身分，容忍消費者不實記載，未能落實實名制，也重罰1萬5千元。

    此外，中央已通令民眾外出務必配戴口罩，張峯源指出，經前往市場及公共場所稽查，仍發現有部份民眾未配合，包括13人在市場未戴口罩、超商等公共場所4人，稽查人員勸導時仍拒配合，17人各收3000元罰單。

    台中市政府強調，國內疫情嚴峻，每一個人都是防疫關鍵，各大餐飲、量販、零售店家都需要實名實聯登記，請民眾務必留下正確資料，讓疫調足跡追蹤更全面，並配合戴口罩，杜絕一切可能防疫破口，讓疫情早日控制。

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