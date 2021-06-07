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    風雨見真情！駕駛休克撞山壁 3熱血男暴雨中攜手搶救

    駕駛休克撞山壁，3熱血男暴雨中攜手搶救。（讀者提供）

    駕駛休克撞山壁，3熱血男暴雨中攜手搶救。（讀者提供）

    2021/06/07 14:11

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣最美的風情真的就是人！

    年約6旬男性駕駛4日傍晚5點多載著太太與兩位外籍女採茶工，沿著149乙線從雲林縣草嶺往南投縣竹山鎮方向行駛時，疑因心肌梗塞休克致車輛失控撞上山壁，女茶工雨中攔車求救，包括梅山鄉太和國小主任巫培誠、不詳姓名男子與一位吊車司機3熱血男攜手搶救，暴雨中救援彌足珍貴。

    家住南投縣草屯的巫培誠表示，4日傍晚下班開車返家，約5點45分行經149乙草嶺公路草嶺與竹山鎮桶頭交界處時，遇到女茶工攔車求救，冒雨下車了解，發現年約6旬男子癱在駕駛座、失去意識，他趕緊指導女茶工施作CPR，一面打119求救。

    119先是接到雲林縣消防局勤務指揮中心，接著轉到南投縣消防局勤務指揮中心，對方要求巫培誠回報事故地點的座標，但因山區訊號不佳，加上滂沱大雨也影響到通訊，座標遲遲無法發送，這個時候先是有位男子停車接手CPR，但昏迷駕車仍未恢復意識，經過的吊車駕駛認為狀況緊急，不能再拖延下去，就將其吊車充當「救護車」載送休克駕駛夫妻下山，約定途中與上山的救護車會合，爭取救人黃金時刻。

    巫培誠指出，他開車載著另兩位採茶工跟在吊車後面，由於雨勢很大，路面宛若河道，根本看不太清楚前面，結果右前輪不小心輾過落石，落石又彈到右後輪，致油箱護蓋凹陷、傳動軸受損，引擎支架斷裂，但實在無法下山查看，只能繼續慢速行駛，到了桶頭國小前方路段與救護車會合，昏迷駕駛在太太陪同下搭救護車前往醫院急救。

    巫培誠說，他續載採茶工到竹山延平國中前讓兩人下山，途中採茶工指「老闆突然自撞山壁，大家嚇一跳，赫然發現老闆昏倒了，叫也叫不醒，打119求救，卻無法說明事故所在地，也不會發送座標，趕緊下車攔車呼叫救人，但因雨勢太大，多數車子都不停，你是第一個停車了解狀況的」。

    巫培誠表示，到太和國小服務4年，每個星期都往返這條公路一趟，第一次碰到如此大的暴雨，處處落石、水瀑，景象怵目驚心，只能以約2、30公里時速慢速前進，結果還是輾到落石，致車子受損嚴重，不過整個過程可以盡心盡力，花點錢修車沒有關係。

    根據中央氣象局統計資料，3熱血男暴雨中攜手搶救時刻，桶頭降雨量排名全國第二高，僅次於台北市台灣大學測站，估算那個時段時雨量可能超過60毫米，傾盆大雨、雨勢已大到看不清前面地步，下車就算撐傘也是全身淋濕，這個狀況下停車伸出援手，情操令人感佩。

    駕駛休克撞山壁，3熱血男暴雨中攜手搶救。（讀者提供）

    駕駛休克撞山壁，3熱血男暴雨中攜手搶救。（讀者提供）

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