轟！國道4車連環追撞 拖吊車司機慘遭槽車撞死

轟！今天清晨國道1號彰化路段4車連環追撞，拖吊車司機慘遭槽車撞死。（記者湯世名翻攝）

2021/06/07 09:21

〔記者湯世名／彰化報導〕國道連環追撞！國道1號彰化北上路段今天清晨5時許發生2輛車追撞事故，黃姓拖吊車司機到場拖吊事故車輛時，後方槽車煞車不及撞上，黃男當場死亡，事故現場一片狼藉，北上車道一度封閉，造成嚴重回堵，直到上午6時30分才恢復順暢，事故發生原因與肇事責任由警方釐清。

國道三隊調查，這起事故發生在今天清晨5時許，1輛轎車行經國道1號北上199.8公里彰化市路段時，不明原因追撞前方1輛大貨車，2輛車都停在中線車道上，轎車駕駛輕傷。此時，55歲黃姓拖吊車司機前來拖吊，不料就在將相關事故車輛吊起作業時，被後方1輛迎面而來的槽車撞上，黃男當場倒地失去呼吸心跳，拖吊車也被撞到打橫。

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國道三隊與彰化縣消防局據報派員趕抵現場，對黃姓拖吊車司機實施急救，惟黃男已無呼吸心跳，送往彰化市立殯儀館。事故現場嚴重回堵3公里，直到上午6時30分全線恢復順暢。

警方調查，28歲的陳姓槽車駕駛酒測值未超標，不過仍然會製作生理平衡檢測並依過失致死罪嫌一併移送檢方偵辦。

國道三隊提醒用路人，車輛載貨行駛高速公路切勿超速，應保持與前車安全距離並注意車前路況，長途行駛請確保休息完整勿疲勞駕駛。提醒駕駛人，在國道發生車禍事故，如果車輛還可以移動、沒有人員受傷，應在快速採證後，立即車儘速移到安全處所，避免後續連環撞。若有人員受傷請依高速公路及快速公路交通管制規則規定，於車道上後方100公尺以上、路肩後方50公尺以上擺設故障標誌，並且隨時注意後方來車，人員勿站立於車道上逗留，並應隨時提高警覺避免二次事故。

今天清晨國道1號彰化路段4車連環追撞，拖吊車司機慘遭槽車撞死。（記者湯世名翻攝）

今天清晨國道1號彰化路段4車連環追撞，其中1輛轎車司機輕傷。（記者湯世名翻攝）

今天清晨國道1號彰化路段4車連環追撞，拖吊車司機慘遭槽車撞死。（記者湯世名翻攝）

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