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    首頁　>　社會

    法院發現警方違法搜索 持毒騎士幸運「逃過一劫」

    基隆市警方去年5月間，藉盤查李姓騎士的機車時，查獲22公克安非他命。基隆地院審理時，發現警方「違法搜索」在先，取得的證物皆無證據能力，判李無罪。（記者林嘉東攝）

    基隆市警方去年5月間，藉盤查李姓騎士的機車時，查獲22公克安非他命。基隆地院審理時，發現警方「違法搜索」在先，取得的證物皆無證據能力，判李無罪。（記者林嘉東攝）

    2021/06/05 20:06

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警方去年5月間，藉盤查李姓騎士的機車時，查獲22公克安非他命；未料，基隆地院審理時，竟發現警方「違法搜索」在先，取得的證物皆無證據能力，判李無罪，讓李幸運「逃過一劫」。

    李姓騎士去年5月間某日中午，騎車行經基隆市東信路時，被基隆市警二分局2警騎攔下，要求查看證件。

    李配合出示證件後，被控同意警方搜索，打開機車置物箱供警方搜索，因而讓警方查獲22公克安非他命、吸食器與電子磅秤等證據，檢方據此將李依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。不過，法院審理時大逆轉，2警騎從攔車，到搜索李機車置物箱，全部違法。

    判決指出，盤查李的柯姓警員、李姓警員對盤查李的理由竟出現不同版本；前者說李違規右轉，後者卻稱是形跡可疑。

    法官因此搬出，李員、與柯員，是有權依警察職權行使法第2條第2項、第6條、第7條「查明被臨檢人之身分」為目的盤查民眾，但只要民眾配合查驗，且無明顯事實足認有攜帶「足以自殺、自傷或傷害他人生命或身體之物」警方就應該放行，不能再檢查民眾所攜帶的物品。

    至於，李被控是在同意警方搜索下，警方才打開他的機車置物箱。但法官勘驗警方搜索當時的密錄器影像發現，警方在搜索李機車置物箱過程，未詢問李是否同意搜索，更未在搜索前製作同意搜索的筆錄，而是在搜索完後，在派出所內補簽自願受搜索同意書。整個搜索過程，違反自願同意搜索的要件，顯有瑕疵。

    判決表示，2警員盤查過程違反搜索程序，不僅在沒有發現李有犯罪嫌疑情況下，即攔停盤查李，查驗李身分後，也未告知李得拒絕同意搜索，在未經李同意下，即逕行打開機車置物箱，任意檢查、翻動置物箱內的物品，濫用警察職權，違法搜索情節重大。

    判決另指出，我國並非集權警察國家，為導正警方執行人員執法觀念，警員違法搜索所取得的22公克安非他命毒品、吸食器、電子磅稱等證物，均無證據力，判李無罪。

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