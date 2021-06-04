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    詐團徵會員幫「搶購疫苗」 實為吸金詐騙遭刑事局查獲

    警方將錢姓等3人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    警方將錢姓等3人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    2021/06/04 16:24

    〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團於臉書家庭代工及求職社團張貼以「全民戰役」為標題暱稱，佯稱加入「AMA戰役平台」會員，幫平台搶購疫苗可領薪水為誘餌，吸引民眾加入LINE好友聯繫後，再以升級高級會員可月領百分百紅利等話術，誘騙匯款，刑事局偵一大隊第三隊追查發現該不法集團隱身香港操控，上月逮捕錢姓等3名負責提領贓款車手到案，初步清查至少有16人上當被騙共逾百萬元。

    警方調查，去年底開始，該集團在臉書以「全民戰役」為標題暱稱，內容佯稱為「AMA」基金會，總部位於美國，非營利組織，想為全球疫情嚴重的國家出一份心力，基金會招收2萬會員幫「AMA戰役平台」平台搶購疫苗，且不需儲值、不需提供個資及會員費，即可協助搶購疫苗並得到分潤。

    被害人只要根據網站加入對方LINE好友聯繫，對方便會以1000元或2000元加入會員後，參加點擊任務完成可獲利、升級高級會員可月領百分百紅利、合股投資等等不同話術，誘騙民眾匯款進入指定帳戶。

    警方據報偵查後，發現對方LINE的位址位於香港，加上廣告為簡體字，研判機房應設置於海外犯案，而贓款則透過國內車手集團前往超商的ATM提領。

    經警方多日追查，鎖定錢姓為首的車手集團，上月3日在高雄市將錢等3人逮捕，查扣存簿、金融卡、印章、犯案手機等大批贓證物，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。警方目前初步清查至少有16人被騙，財損共達136萬多元，正持續擴大偵辦中。

    警方查扣存簿、金融卡、印章、犯案手機等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣存簿、金融卡、印章、犯案手機等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    詐騙集團於臉書張貼以「全民戰役」為標題暱稱行騙。（記者邱俊福翻攝）

    詐騙集團於臉書張貼以「全民戰役」為標題暱稱行騙。（記者邱俊福翻攝）

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