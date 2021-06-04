一週鬧4次講不聽！老外不戴口罩醉酒咆哮 警方疲於奔命

員警將行為荒唐的美籍老外壓制管束。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

2021/06/04 17:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市37歲美國籍博姓男子，前天（2日）凌晨又醉酒鬧事，還不戴口罩咆哮發飆，被中市員警壓制管束，並依法函請中市政府裁罰，警方發現，此人這一週內，已鬧事或不戴口罩共4次，5月29日不戴口罩2次、6月1日與2日各喝酒鬧事，又不戴口罩且不配合聯實制，短短一週內被警方開罰4次，如果用最高1萬5000元裁罰，他可能被罰6萬元罰鍰，至於是否能將他驅逐出境？警方將函請移民署評估處置。

中市警局五分局調查，這名美國籍的老外，在台灣已居留多年（行業與居住台灣動機不詳），還有一名台灣籍的女友，但他卻頗愛喝酒，又喜歡在凌晨時外出，上月29日清晨4時，他不戴口罩在外遊蕩抽菸，文昌派出所員警勸他，他用英文嗆聲「口罩是唬爛的」，「COVID-19不是真的」，3小時被警方連開2張告發單，並移請相關單依法裁罰，連續收到兩張罰單的他，最後願意戴上警方給的口罩，此鬧劇才暫告落幕。

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不料，6月1日清晨2時許，他又跑到超商且不戴口罩，喝醉酒大聲叫囂，文昌所員警將他帶回派出所管束，等他酒醒之後再請女友接回，並開給他一張不戴口罩罰單，令人傻眼的是，2日清晨2時許又再犯，他沒戴口罩，跑到北屯區崇德路二段一家便利商店買香菸，但超商店員要他依規定填寫實名制登記單，否則不賣東西給他，他卻情緒激動飆罵，又對馳抵的警察大聲叫囂，無法控制情緒。

警方認為，此人醉酒與鬧事行徑，已達應執行保護管束的程度，將他壓制帶至文昌所管束，過程還被路人拍下，上傳臉書爆料公社，員警通知其女友來照顧，並開罰第4張的罰款，依傳染病防治法，可各裁罰3000至1萬5000元，至於能否將此一不斷鬧事觸法的外國人驅逐出境？五分局表示，此部分得由移民署等單位處理。

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美國籍博姓男子，第一次不戴口罩被員警開罰。（民眾提供）

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