台鐵出軌》還原現場！目睹乘客相互扶持 倖存者：看見更多的是感恩

一名從發生脫軌意外的太魯閣號上脫困的女乘客說，當車廂門好不容易打開後，大家沒有爭先恐後，而是互相扶持身邊的人離開車廂。（當事人授權提供）

2021/04/05 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，造成重大傷亡。一名當時在列車上的女乘客第一時間逃出車外，在臉書PO文表示，相信為了乘客犧牲自己的兩位駕駛直到生命最後一刻都努力地煞車，才讓車子最後停下來。她也還原事故時現場，看到乘客互相扶持的場景，「有很多悲傷、遺憾，但看見更多的是感恩」。

女乘客3日在臉書PO文表示，她是這次事故中，408太魯閣第三節車廂的乘客，是第一時間就逃出車外的倖存者，現場她看見在車廂門好不容易打開後，大家沒有爭先恐後衝出車外，而是手把手扶持身邊的人走出車廂。女乘客說，她看見兩位健壯的男孩跳下車廂後，主動在門口接應大家下車，也看見位在第一節車廂的列車長在助乘客脫困後，持續幫忙疏散，幫乘客提行李走過鐵軌，再折回現場救難。

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女乘客也說，看到第一批救難隊人員火速衝進隧道時，還因為太焦急跌在鐵軌旁；年輕的救難隊員一邊動作，手一邊抖個不停，聽見一旁老練的隊員告訴他：「不要想太多、盡全力救就好。」

女乘客還說，看見在場警消人員忙碌地安排救難動線，安排獲救者爬到上方清水休憩站等候，警消還親切溫和的關心每個人狀況；她也看見，在場的獲救者沒有抱怨、躁動，而是互相關切對方傷勢，分配補給的水和食物。

最後，女乘客表示，感謝為乘客犧牲自己的兩位駕駛員，相信他們直到生命最後一刻仍努力地煞車，車子才停下來。願主親自安慰他們的家人，以及所有罹難的家屬，和每個關心她的朋友們。她也表示，在社會遭逢如此巨大創傷的時候，能有更多的正能量，化解大家的憤怒、對立即紛爭，進而走出傷痛。

該文章PO出後，至今已有超過3萬人點讚、1萬人分享，網友紛紛表示「看完很感動」、「災難中相互扶持」、「感謝警消人員、救難人員的幫助。大家真的都很有愛心」、「感謝所有參與救援的人們」、「願逝者安息，傷者康復」、「謝謝你寫下現場這一幕」、「看到人間有愛」。

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