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    台鐵出軌》太魯閣號事故釀51死 王國材：交通部主辦聯合公祭

    交通部政務次長王國材說，太魯閣號出軌事故已造成51人死亡、188人受傷；後續聯合公祭將由交通部主辦，並會提供不同宗教儀式。（記者簡榮豐攝）

    交通部政務次長王國材說，太魯閣號出軌事故已造成51人死亡、188人受傷；後續聯合公祭將由交通部主辦，並會提供不同宗教儀式。（記者簡榮豐攝）

    2021/04/03 19:51

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵0402太魯閣號出軌事故，今晚再度召開記者會對外說明最新進度，交通部政務次長王國材說，這起事故已造成51人死亡、188人受傷；後續聯合公祭將由交通部主辦，並會提供不同宗教儀式。

    王國材說，死亡人數增加1名，是第6車遺體經檢察官確定是1名死者。相驗過程中，有47人名字已經確定，當中1名法國人、2名美國人，其餘都人台灣人。受傷人數增加至188人，主要是一些原來受傷回去後，身體不適又就醫，傷者中有2名日本人、1名中國學生、1名澳洲人，目前僅剩41人還在住院，上午還住在加護病房的4人都已移到普通病房。

    另外，行政院由政務委員林萬億今天針對罹難者家屬、傷者後續關懷做出指示，包含請衛福部以一戶一社工進行關懷，這部分交通部會與原本推動的一對一關懷進行整合。另外，開放給罹難者、傷者家屬的事故專線，目前已安排協助22人交通與住宿，協助他們前往花蓮看親人，4月5日還有8人將前往。

    對於罹難者聯合公祭，交通部詢問罹難者家屬意願後，由交通部主辦、內政部民政司與地方政府協辦，會提供不同宗教儀式，滿足各信仰需求。

    民間捐款部分，因為國內各單位甚至全世界多個國家都希望捐款，行政院指示由衛福部成立捐款專戶指定用途。衛福部說，目前已開放衛福部常設捐款帳戶讓民眾以指定用途方式捐款。

    至於事故對於清明連假疏運的衝擊，王國材說，昨天行經該區間的每列台鐵車輛，平均延誤72分鐘；今天行經的46列次，平均每列誤點已降至37分鐘。時間減少主要原因是事故地點西正線速限經檢討後，由限速30公里提升至65公里。

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