揪內鬼》調查官到底被查扣多少錢？桃檢公布了

桃園地檢署公布在徐男夫妻檔處所等處，所查扣的帳戶、現金及各式名車、名牌包及名錶。（記者鄭淑婷翻攝）

2021/04/01 19:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］前調查局航基站機動組長徐宿良住家到底被查扣了什麼，桃園地檢署一改偵查不公開態度，今天下午公布查扣證物清單，8個帳戶共87萬元、實體現金170萬元，以及名車3輛、名牌包25個及各式名牌手錶29支，雖然現金總額僅250多萬元，但名車、名牌包、名錶價值不斐，最具爭議的毒品仍下落不明；其中被查扣的名牌包，還曾出現在徐妻的臉書上。

調查局航業調查處基隆站2019年弄丟6.5公斤安非他命證物且歷經1年才通報，桃園地檢署上月29日指揮調查局北機站發動搜索，在時任航基站機動組長徐宿良的住處等地，查扣大筆現金、戶頭、手錶、名牌包、汽車等財物，外傳查扣金額高達5000萬到1億元，桃園地檢署、調查局昨天表示，金額與事實尚有出入，但以偵查不公開為由拒絕公布，事隔1天，桃檢一改偵查不公開態度，今天下午公布查扣金額。

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桃檢新聞稿指出，偵辦徐男涉嫌財產來源不明罪嫌案，因媒體報導內容與事實有所出入，已引起社會諸多不必要之揣測，經審酌公共利益之維護，及合法權益之保障，依照「偵查不公開作業辦法」相關規定，認有適度公開說明之必要。

檢方公布的查扣證物清單，除了8個帳戶87萬元，實體證物包括現金170萬元，賓士GLB200、E200、馬自達 CX5共3輛，CHANEL包10個、LV包10個、HERMES包6個、Gucci包2個及FENDI、CELINE、BV包3個，另查扣手錶29支，包括Rolex、Panerai、Omega、Hermes、Corum、Franck Muller、Round Well、BMW、Audemars Piguet等品牌。

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桃園地檢署公布在徐男夫妻檔處所等處，所查扣的帳戶、現金及各式名車、名牌包及名錶。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園地檢署公布在徐男夫妻檔處所等處，所查扣的帳戶、現金及各式名車、名牌包及名錶。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園地檢署公布在徐男夫妻檔處所等處，所查扣的帳戶、現金及各式名車、名牌包及名錶。（記者鄭淑婷翻攝）

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