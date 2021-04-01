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    眠月線封閉 大膽山老鼠自製台車搬運盜伐珍貴國有林木

    眠月線封閉，大膽山老鼠自製台車搬運盜伐珍貴國有林木。（記者蔡宗勳翻攝）

    眠月線封閉，大膽山老鼠自製台車搬運盜伐珍貴國有林木。（記者蔡宗勳翻攝）

    2021/04/01 11:36

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家森林遊樂區眠月線封閉整修中，禁止山友與遊客進入，結果山老鼠認為有機可乘，不僅潛入山區盜伐珍貴國有林木，還自製台車搬運贓物，膽大妄為的囂張行徑終被保安警察第七總隊林務犯罪查緝中心破，逮捕兩位山老鼠，現場起獲台灣扁柏412公斤，全案移送法辦並擴案追查中。

    眠月線在網紅即拍即傳後，已成為遊客熱門路線，途中不乏特殊地形景觀，其中「台灣一葉蘭自然保留區」更是珍貴的森林資源，近期嘉義林管處進行眠月線維修工程，暫停開放進入。

    保七總隊表示，盜伐集團吳、葉兩位犯嫌為避開遊客人潮，利用眠月線封閉期間，趁隙進入盜伐珍貴國有林木，且為運送扁柏，自製簡易型台車搬運，台車原是阿里山鐵道維修的助力工具，如今卻被盜伐人士利用成為得力犯案工具，令人遺憾。

    保七總隊3月30日接獲嘉義林管處執行林務巡查人員通報，指眠月線有人盜伐國有林木，旋即指揮保七大隊警力會同嘉義縣警局竹崎分局、嘉義林管處及阿里山林業鐵路及文化資產管理處人員前往埋伏，於眠月線2號隧道口，當場查獲盜伐集團吳、葉2位嫌犯，現場起獲台灣扁柏15塊（總重量412公斤）、背架5個及簡易台車1輛。

    大膽山老鼠自製台車搬運盜伐珍貴國有林木（記者蔡宗勳翻攝）

    大膽山老鼠自製台車搬運盜伐珍貴國有林木（記者蔡宗勳翻攝）

    大膽山老鼠自製台車搬運盜伐珍貴國有林木。（記者蔡宗勳翻攝）

    大膽山老鼠自製台車搬運盜伐珍貴國有林木。（記者蔡宗勳翻攝）

    大膽山老鼠自製台車搬運盜伐珍貴國有林木台灣扁柏15塊。（記者蔡宗勳翻攝）

    大膽山老鼠自製台車搬運盜伐珍貴國有林木台灣扁柏15塊。（記者蔡宗勳翻攝）

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