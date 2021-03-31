茶妹看到「玩具手銬」虧恩公懂玩 結果下秒就被搶

鄧姓媛交妹看到嫖客手銬誤以為是要玩情趣遊戲，沒想到竟是遇到搶匪。示意圖。（資料照）

2021/03/31 15:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子打電話叫外送茶，茶妹到飯店找他，張男拿出玩具手銬，茶妹瞟了張男一眼，虧他「懂玩」，結果下一秒就被銬在床上行搶，茶女奮力搏鬥，張男倉惶逃離飯店時把搶來的錢掉落一地，結果錢沒搶到，妹也沒玩到，還被高雄地院依強盜未遂罪判刑5年。

判決指出，2020年11月30日凌晨2點多，張姓男子用LINE 和鄧姓援交妹取得聯絡，雙方約定當天傍晚6點到三民區某飯店性交易；張男和鄧女依約赴會，鄧女一進房間，就看到張男從包包裡拿出玩具手銬，她一開始以為張男要跟她玩「警察抓小偷」的情趣遊戲，還虧了張男一句「不錯嘛，很懂玩」。

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沒想到鄧女剛虧完張男，雙方立刻被上銬，張還拿出膠帶、美工刀，封住鄧女的嘴巴後，把刀抵在鄧女的脖子上，警告她「如果發出聲音，我就把妳殺死」；鄧女此時才驚覺不是張男懂玩，而是自己被搶。

鄧女奮力反抗，碰撞聲響驚動飯店人員，飯店經理把門打開，張見事跡敗露奪門而出，結果行搶來的2900元還掉落在地，他擔心被逮，不敢回頭拿錢，只能趕緊逃離飯店，而全身多處擦傷的鄧女在飯店人員協助下報警送醫，幸無大礙。

高雄地院審理時，張男坦承自己因為缺錢花用才把歪腦筋動在鄧女身上，還辯稱他只是偷錢不是要強盜鄧女，但法官依相關事證依強盜未遂罪判他徒刑5年，可上訴。

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