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    「翁茂鍾案」調閱小組 黃世杰：盼清明連假後盡速開會

    民進黨立委黃世杰。（資料照）

    民進黨立委黃世杰。（資料照）

    2021/03/31 12:27

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會11日成立「審檢調警人員涉及翁茂鍾案重創司法信任案真相調閱專案小組」，由民進黨立委黃世杰任召集人；時代力量立委陳椒華、邱顯智今於司委會關注何時開會討論，黃表示，希望在清明連假後就來排，不過還須確認司法院、法務部等單位的狀況，快並非重點，而是要得知完整狀況。

    司委會今併案審查考試院函請審議「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」等9案，會議開始時，陳椒華提出程序發言，盼翁茂鍾案調閱小組能盡早開會，啟動調閱程序；邱顯智也呼應陳說法，希望盡快進行調閱小組的程序。

    黃世杰受訪表示，原預計盡速召開，但考量司委會召委、國民黨立委葉毓蘭之前排過專題報告，當時法務部、司法院均表示正在進行第2輪調查，因為調閱小組的規定，是文到5日內資料就要送來，所以如果在他們調查的期間進行調閱，怕會干擾他們，因此他打算等調查差不多後盡速來排。

    黃說，現在既然有人反應，就會盡速來排，他還沒詢問相關單位的進度，會問他們之後再來決定開會時間，原則上希望下周就請他們來做說明，看是否要做成決議，但也要看實際調查狀況如何。黃強調：「我們不是要快，我們是要完整，是要整體知道真正的狀況，不是說越快越好」。

    根據調閱小組運作要點，本小組會議召開時，得邀請被調閱文件的機關首長率同有關人員列席說明；調閱文件的對象為司法院及其所屬、法務部及其所屬、內政部警政署及其所屬等相關機關，但經本小組決議得增加調閱對象。小組成員行使查閱職權時，應親自為之，並署名於查閱登記簿，查閱人員負保密義務。

    公務員懲戒委員會前委員長石木欽，被控長期與涉訟富商佳和實業董事長翁茂鍾不當接觸，還購買翁旗下公司股票獲利，監察院去年8月通過彈劾石木欽，同時調查發現，有眾多司法檢調高層也涉入本案，如同現代版的「百官行述」，要求行政院、司法院等相關單位續行追查，給人民一個交代。

    司法院、法務部1月18日公布翁茂鍾不當宴請、餽贈審、檢、調人員的行政調查結果，共有40位現職或卸任的司法檢調高層涉入。針對司法院、法務部的調查結果，監院司法及獄政委員會於2月19日決議另立4案調查。立院上會期臨時會也通過朝野協商決議，定於本會期於司委會成立翁案調閱小組。

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