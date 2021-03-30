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    首頁　>　社會

    北市鬧區飆車釀3死 無照黃佑呈判賠一死者家屬300萬元

    2名無照男子在台北市鬧區競速失控，撞進騎樓後造成3人死亡，無照又肇事的駕駛謝亞軒除了被判刑12年，還須賠其中一名死者的家屬300萬元。（資料照，記者鄭景議翻攝）

    2名無照男子在台北市鬧區競速失控，撞進騎樓後造成3人死亡，無照又肇事的駕駛謝亞軒除了被判刑12年，還須賠其中一名死者的家屬300萬元。（資料照，記者鄭景議翻攝）

    2021/03/30 21:24

    〔記者楊國文／台北報導〕無駕駛執照的男子黃佑呈，被控與好友謝亞軒在台北市南京東路四段鬧區以「一前一後」跟車方式飆車，謝亞軒因車速過快失控撞進騎樓造成3人死亡，謝已於去年初判刑12年徒刑定讞，黃今年2月被判9年徒刑定讞；被害人之一的謝姓男子妻子、兩名子女向黃佑呈求償，高等法院判決黃應賠償謝妻、2名子女各100萬元共300萬元。

    至於謝亞軒部分，謝妻、子女共3人已和謝達成和解賠償500萬元，包括強制汽車責任保險理賠金200萬元、謝賠償3人共300萬元。

    黃佑呈、謝亞軒於107年10月11日傍晚開車上路，由謝亞軒緊跟黃佑呈，沿途尋覓用餐地點，途經南京東路時因堵車，2人不耐久候，竟闖入公車專用道，又未打方向燈，高速駛出專用道。

    黃佑呈行經南京東路4段附近、台北小巨蛋前，再度闖入公車專用道，又以時速至少80公里速度駛出，見機車後緊急煞車；尾隨的謝亞軒見狀也煞車，卻因車速過快失控撞進騎樓，造成3人死亡。

    台北地檢署依妨害公眾往來安全致人於死罪起訴謝、黃2人，謝亞軒去年初被判刑12年確定，黃佑呈部分被發回更審，今年二月，黃被判刑9年確定。

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